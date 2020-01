Professionisti: arriva Nt+Fisco, giornale digitale e strumento di lavoro Un nuovo prodotto della galassia Sole 24 Ore pensato per chi tutti i giorni si confronta con la materia fiscale e normativa

2' di lettura

Il Gruppo 24 Ore lancia un nuovo prodotto. Si tratta di Nt+Fisco, erede ed evoluzione del Quotidiano del Fisco.

Incrociare informazioni e approfondimenti

Il nuovo «giornale digitale» nasce per offrire agli utenti, siano essi professionisti o imprese, che fanno i conti tutti i giorni con le notizie in materia fiscale uno strumento che incroci le informazioni con gli approfondimenti e gli strumenti operativi che derivano dal contributo dell’area professionale del Gruppo 24 Ore. In modo da soddisfare le crescenti esigenze di informazione e formazione professionale.

Nuove rubriche pensate per la pratica quotidiana

Con l’affidabilità tipica delle soluzioni del Sole 24 Ore, lo strumento si propone di seguire il professionista lungo tutto l’arco della giornata fornendo anticipazioni, commenti, approfondimenti e nuove rubriche pensate per la pratica quotidiana, un esempio: «Come fare per», una scheda che sintetizza l’operatività di un ademppimento rispondendo a quattro interrogativi: Quando, Cosa scade, Per chi, Come adempiere.

Da lunedì a sabato newsletter con i temi del giorno

Come primo contatto gli iscritti riceveranno, dal martedì al sabato, una newsletter quotidiana che presenterà i temi del giorno in materia tributaria. Il lunedì, invece, sarà la volta di una newsletter più centrata sui temi caldi della settimana. La newsletter rinvierà direttamente alla homepage di Nt+Fisco che conterrà contributi redatti dalle firme più autorevoli e dai massimi esperti dei vari settori. In questo modo i bisogni informativi troveranno risposte immediate e operative, arricchite da schede operative, documentazione correlata e contributi multimediali. Grazie alla nuova grafica e struttura l’esperienza d’uso risulta semplice e funzionale, tutto sotto controllo e a “portata di mano”.

Articoli esclusivi

Il prodotto, un vero e proprio sito internet fiscale, riporterà i principali articoli dell’edizione cartacea del quotidiano, ulteriormente arricchiti di elementi partici e di approfondimento. A questi si aggiungeranno articoli pensati esclusivamente per Nt+Fisco.