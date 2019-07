Professionisti, aumenta il dettaglio

I professionisti possono indicare nel rigo G02 l’ammontare degli «ulteriori componenti positivi», non risultanti dalle scritture contabili, rilevanti per la determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, per migliorare il profilo di affidabilità, nonché per accedere al regime premiale degli Isa (le imprese, invece, possono utilizzare il rigo F03). Questi ulteriori componenti positivi rilevano anche ai fini Irap e determinano un corrispondente maggior volume di affari rilevante ai fini Iva (articolo 9-bis, comma 9, del Dl 50/2017). Proprio per l’Iva, a questi «ulteriori componenti positivi» si applica, salva prova contraria e considerando l’esistenza di operazioni non soggette a Iva ovvero soggette a regimi speciali, l’aliquota Iva media risultante dal rapporto tra l’imposta relativa alle operazioni imponibili, diminuita di quella relativa a cessioni di beni ammortizzabili, e il volume d’affari dichiarato (rigo G20).

La dichiarazione di questi «ulteriori componenti positiv i», non risultanti dalle scritture contabili, non comporta sanzioni e interessi, se il versamento delle relative imposte avviene entro il termine e con le modalità per il versamento a saldo delle imposte sui redditi, anche a rate.