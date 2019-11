Professionisti: dalla cancelleria alle agende, gli indizi che insospettiscono il Fisco di Laura Ambrosi e Antonio Iorio

Per i professionisti sono in arrivo nei prossimi mesi nuove lettere di compliance e ulteriori controlli. I nominativi saranno selezionati anche in base allo spesometro. In generale, secondo le direttive delle Entrate, nel mirino finiranno i professionisti che hanno dichiarato compensi elevati e, al tempo stesso, hanno dedotto costi altrettanto elevati. Ma l’Agenzia ha messo a punto anche istruzioni di dettaglio, categoria per categoria. Ecco la mappa degli indizi rivelatori

