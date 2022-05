Professionisti, dalle Casse contributi extra per sostenere madri e padri

Sempre sul fronte paternità, Inarcassa - ampliando la tutela del decreto legge 80/2015 - riconosce all’iscritto un’indennità anche se la madre non è libera professionista o lavoratrice, per il periodo in cui lei non ne ha diritto, per i tre mesi successivi alla nascita.

Le altre misure

Punta a favorire l’aggiornamento professionale il sostegno di Enpacl: le iscritte in maternità possono accedere a una piattaforma online dove acquisire, gratuitamente, un «kit» con 14 ore di corsi in e-learning e quattro e-book a scelta; a disposizione della categoria anche il pacchetto maternità della copertura integrativa Emapi (garanzia A). Di una polizza dedicata alla gravidanza, a carico di Enpap, possono beneficiare le psicologhe.

Diversi i casi di integrazioni ed estensioni. Come per Enpam, che, se il reddito imponibile presso l’ente è inferiore a un importo annualmente rivalutato (18.300 euro nel 2020), eroga una prestazione aggiuntiva all'indennità minima; la Cassa inoltre, prevede ampliamenti di tutela “su misura” per i propri iscritti, come il sussidio in chiave maternità per studentesse del V e VI anno di medicina, chirurgia o di odontoiatria, iscritte all’ente; disponibile anche il «bonus bebè», per pagare i servizi per l’infanzia e di baby-sitting nel primo anno del bambino.

Con un bando la Cassa dottori commercialisti mette a disposizione un rimborso fino a mille euro per ogni figlio a favore di iscritti con reddito professionale (2020) fino a 30mila euro. Per le commercialiste la Cassa ha attivato una rete di tutele aggiuntive all’indennità classica: dal contributo a sostegno della maternità (1/12 dell’80% del reddito netto professionale) al contributo complementare, introdotto nel 2020, per integrare il sussidio percepito da altro ente, fino all’erogazione del contributo per interruzione di gravidanza, anche entro il 60° giorno.

Le tutele in arrivo

La legge di bilancio 2022 ha esteso l’indennità di maternità per altri tre mesi per i più bisognosi, professionisti inclusi, ma l’intervento ha suscitato dubbi nelle Casse, solo in parte risolti dalla circolare Inps del 3 gennaio 2022, che ha chiarito come i tre mesi in più non siano indennizzabili se maternità o paternità sono terminati prima del 1° gennaio 2022. Per ora senza riscontro, invece, il quesito fatto alle Entrate sul reddito da prendere a riferimento, se professionale o complessivo. Per questo alcune Casse stanno attendendo prima di erogare l’assegno.