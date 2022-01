Professionisti, a chi spetta (davvero) l’esonero dall’Irap

Ascolta la versione audio dell'articolo

Festeggiano gli imprenditori individuali e i professionisti non associati, “masticano amaro” tutte le strutture collettive: è questo il risultato del comma 8 dell’articolo 1 della legge di Bilancio 2022 (legge 234/2021). La norma prevede che, a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 1° gennaio 2022, l’Irap non sia più dovuta dalle persone fisiche esercenti attività commerciali, arti e professioni di cui alle lettere b) e c) del comma 1 dell’articolo 3 del decreto legislativo 446/1997.

Il rinvio normativo non aiuta nell’interpretazione perché accomuna posizioni individuali a posizioni collettive. E ovviamente non si occupa né dei soggetti in regime forfettario (l’imposta sostitutiva prevista dalla legge 190/2014 è comprensiva anche del tributo regionale) né dei “residui” contribuenti nel regime “di vantaggio” (l’esonero è previsto all’articolo 27, comma 3, del decreto legge 98/2011).

Ciò che si stanno chiedendo contribuenti e consulenti è se la norma sia di semplice applicazione oppure possa ingenerare dubbi interpretativi di cui il tributo regionale, purtroppo, è sempre stato molto prodigo. Vediamo alcune casistiche.

Studi associati e Stp

Non dovrebbe essere complesso il caso delle imprese familiari (che però non riguarda i professionisti): pur disponendo di collaboratori e, a volte, anche di dipendenti, si tratta, a tutti gli effetti, di imprese individuali, per cui – anche laddove il tributo fosse versato per il 2021 – nulla è dovuto dal 2022.

Opposto il caso degli studi associati e delle società tra professionisti: si tratta di enti collettivi, per cui è difficile ipotizzare un esonero. Alcuni spiragli sono, tuttavia, aperti dalla giurisprudenza di Cassazione. Con l’ordinanza 39578, depositata lo scorso 13 dicembre, la Suprema corte ha confermato che il principio generale in base al quale l’esercizio in forma societaria o associata della libera professione costituisce “ex lege” presupposto dell’imposta regionale, convive con «la facoltà del contribuente di dimostrare l’insussistenza dell’esercizio in forma associata dell’attività stessa». La decisione di appello, favorevole ai due professionisti, viene confermata in quanto essi hanno dimostrato che «svolgevano le rispettive attività in modo autonomo».