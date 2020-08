Professionisti, credito d’imposta sanificazione cumulabile con altri incentivi L’articolo 125 del Dl 34/2020 (Dl Rilancio) non esclude la cumulabilità del credito di imposta con altre agevolazioni di Gabriele Ferlito

L’articolo 125 del Dl 34/2020 (Dl Rilancio) non esclude la cumulabilità del credito di imposta con altre agevolazioni

2' di lettura

Il quesito. Il credito d'imposta per spese per la sanificazione e l'acquisto dei dispositivi di protezione individuale (Dpi), previsto dall'articolo 125 del Dl 34/2020, decreto Rilancio, è cumulabile con altri contributi a fondo perduto, come ad esempio quelli erogati dal bando della Camera di commercio di Bologna “Contributi a fondo perduto per la ripartenza in sicurezza dopo l'emergenza Covid–19”? T.M. - Salerno

La risposta. L'articolo 125 del Dl 34/2020 non esclude la cumulabilità del credito di imposta con altre agevolazioni ma, appunto, occorre verificare che un'analoga possibilità sia prevista dall'altra misura agevolativa (a mero titolo di esempio, il bando “Impresa sicura”, che prevedeva il rimborso al 100% delle spese per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale, stabiliva che le spese ammissibili dal bando «non devono essere oggetto di ulteriori forme di rimborso o remunerazione erogate in qualunque forma e a qualsiasi titolo», così escludendo la cumulabilità con il credito d'imposta in esame).

Si sottolinea infine che, in tema di cumulabilità tra agevolazioni, vige il principio generale per cui dal cumulo non può emergere un'agevolazione superiore al costo sostenuto per l'acquisto del bene.

Il quesito è tratto dall’inserto L’Esperto risponde, in edicola con Il Sole 24 Ore di lunedì 10 agosto. Il numero in edicola è il secondo di quattro numeri monografici #AgendaEstate che, nel corso del mese di agosto 2020, affronteranno temi di agevolazioni fiscali per i lavori in casa, previdenza e lavoro, accompagnati da Guide rapide dedicate.

Consulta L’Esperto risponde per avere accesso a un ar chivio con oltre 200mila quesiti, con relativi pareri. Non trovi la risp osta al tuo caso? Invia una nuova domanda agli esperti.