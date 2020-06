Professionisti in difficoltà, la scelta del salvagente tra cassa in deroga e Fis A decidere tra due strumenti è il numero di dipendenti sopra e sotto i cinque. Entrambi i sostegni sono fino al 31 ottobre di Alessandro Rota Porta

Le ripercussioni del Covid hanno impattato fortemente anche sull’attività degli studi professionali, costringendo molte realtà a ricorrere agli ammortizzatori sociali in favore dei propri dipendenti interessati da sospensioni o riduzioni dell’orario di lavoro.

A sostenere queste situazioni è intervenuto, in prima battuta, il decreto legge 18/2020 (Cura Italia) con la concessione di 9 settimane di cassa integrazione, a cui si possono aggiungere – grazie alle modifiche del decreto Rilancio (Dl 34) – ulteriori 5 settimane da utilizzare entro il 31 agosto. Inoltre, salvo altri rifinanziamenti, tra il 1° settembre e il 31 ottobre gli studi avranno ancora 4 settimane di ammortizzatori a disposizione. I ministri del Lavoro e dell’Economia hanno, però, annunciato un decreto legge che permetterà alle aziende che hanno terminato le 14 settimane di cassa di anticipare le 4 previste per l’autunno.

Le misure a disposizione

In genere, i datori appartenenti al settore degli studi professionali possono attivare - a seconda dei limiti dimensionali - due degli strumenti “speciali” legati all’emergenza, messi appunto in campo dall’articolo 19 del decreto legge 18/2020 (modificato dal Dl 34/2020). In primo luogo, l’assegno ordinario destinato ai datori con più di cinque dipendenti che non rientrano nell’ambito di applicazione di Cigo e Cigs e che operano in ambiti in cui non sono stati costituiti fondi di solidarietà bilaterali. Nel caso del comparto studi, il fondo di solidarietà è stato istituito a fine 2019 ma non è ancora operativo, poiché deve essere costituito il comitato amministratori (cfr. Professionisti in difficoltà: il fondo di comparto c’è, ma senza istruzioni). Quindi, per espressa previsione della circolare Inps 47/2020, in assenza del comitato ratore, tali prestazioni non possono essere erogate in quanto manca l’organo deputato a deliberare in ordine alla concessione degli interventi e dei trattamenti.

Di conseguenza, gli studi che occupano più di 5 dipendenti possono accedere all’assegno ordinario con la causale “Covid-19 nazionale” garantito dal Fondo di integrazione salariale (Fis) istituito presso l’Inps; mentre i datori di lavoro che occupano meno di 5 dipendenti accedono alla cassa integrazione in deroga.

Come richiederle

Siccome le procedure di attivazione sono differenti, proviamo ad ipotizzare qualche esempio. Per i datori che rientrano nel perimetro del Fis, sia le prime 9 settimane (se non sono ancora state utilizzate) sia le successive vanno richieste attraverso la procedura telematica Inps direttamente dal datore o da un intermediario abilitato. Al momento, resta però fermo l’obbligo di esperire la procedura sindacale: questa - sebbene si possa effettuare in termini più snelli rispetto alle regole canoniche - prevede l’obbligo di informazione, consultazione ed esame congiunto che devono essere svolti anche in via telematica entro i 3 giorni successivi a quello della comunicazione preventiva.

Invece, per i datori fino a cinque dipendenti che ricadono nell’alveo della cassa integrazione in deroga, il canale a cui indirizzare la domanda è diverso: l’istanza riferita alle prime 9 settimane (se non già richieste) va inoltrata alla regione di competenza, attraverso la piattaforma telematica messa a disposizione. Diverso è l’iter per accedere alle ulteriori settimane di cassa in deroga previste dal Dl 34: infatti, in questo caso la domanda si indirizza direttamente all’Inps. Per questa tipologia di ammortizzatore e con riferimento alla soglia dimensionale trattata, non vige l’onere di esperire la procedura sindacale.