Professionisti e autonomi, ecco perché i nuovi aiuti non saranno più «stop & go»

3' di lettura

Cinque decreti legge, 15 profili di lavoratori, sette mensilità su dieci coperte dagli indennizzi – tra marzo e dicembre – ma con un quadro tutt’altro che omogeneo. L’impianto degli aiuti 2020 a professionisti e autonomi è un patchwork cucito di mese in mese sempre sul filo dell’emergenza. Tagliato di qua e di là in termini di beneficiari, requisiti, importi e procedure d’accesso.

I 32 miliardi di scostamento di bilancio, decisi poche settimane fa per alimentare l’ipotetico decreto “Ristori 5”, con ogni probabilità continueranno a contemplare anche gli aiuti a professionisti e autonomi, come nelle intenzioni del Governo Conte-bis. Ma in una direzione ancora da tutta vedere, che sarà il nuovo Esecutivo a dover indicare.

La ripartenza degli aiuti avrà l’imprinting di Mario Draghi, che già l’anno scorso aveva sollecitato il sostegno immediato alla liquidità su vasta scala, esortando a mobilitare in ogni modo l’intero sistema finanziario, per proteggere i cittadini e l’economia «contro scossoni di cui il settore privato non ha nessuna colpa, e che non è in grado di assorbire».

IL QUADRO Nota: *in base al tipo di attività. **Dm 10 del 30 aprile 2020. ***Marzo aprile, maggio: Dl Cura Italia 18/20. Giugno: Dl Agosto 104/20<br/>

Oltre il fondo perduto

D’altra parte, con il passare dei mesi è diventato sempre più chiaro che la strategia degli aiuti a fondo perduto serve a far fronte allo shock iniziale, ma non basta a garantire né il sostentamento, né il rilancio delle attività economiche nel medio periodo. Ad esempio, un venditore a domicilio nel 2020 può aver ricevuto al massimo 4.800 euro spalmati su sei mensilità tra marzo e dicembre. Mentre un libero professionista iscritto alla gestione separata Inps si è fermato a 2.200 euro in tre mensilità (si veda il grafico). Cifre non trascurabili – soprattutto se si va a vedere l’impatto per le casse pubbliche – ma che agli occhi di molti lavoratori sono sembrate poco più di una mancia.

Solo nei primi due mesi dell’emergenza (marzo e aprile) l’impegno di spesa totale per il sostegno agli autonomi è stato di 5,2 miliardi, come spiega l’Ufficio parlamentare di bilancio. Ma distribuito su una platea di 4,25 milioni di richiedenti si è tradotto in 1.226 euro pro capite.