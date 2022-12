Professionisti e aziende: a Telefisco i chiarimenti sulla legge di Bilancio

Le formule

Le modalità di fruizione online sono due: Telefisco Base e Telefisco Plus.

Telefisco Base permette di seguire gratis e in diretta il convegno collegandosi all’indirizzo ilsole24ore.com/telefisco. Scegliendo questa forma di partecipazione sarà possibile: seguire le relazioni degli esperti; avere le risposte ai dubbi più rilevanti e seguire i commenti sui principali temi.

Si potrà, inoltre, inviare quesiti agli esperti del Sole che risponderanno nel corso

della manifestazione e nei giorni successivi online e sul giornale. Partecipare in diretta consentirà, inoltre, di ottenere otto crediti formativi (le procedure di accreditamento sono in corso con commercialisti, consulenti del lavoro e tributaristi).

La seconda modalità di partecipazione è costituita da Telefisco Plus: con 30,99 euro

fino al 1° gennaio e 34,99 euro dal 2 gennaio, si potrà seguire i lavori anche in differita

e fruire di un webinar con otto relazioni in più su temi di grande rilievo, con ulteriori tre crediti. In più, dispensa con relazioni e slide riassuntive in digitale e accesso gratis a Nt+Fisco ed Nt+Lavoro fino al 28 febbraio. Il prezzo è ulteriormente agevolato per chi possiede già un abbonamento digitale al quotidiano.