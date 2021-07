Professionisti: ecco i 10 bonus ancora utilizzabili tra sanificazione, affitti e lavori

3' di lettura

L’ultimo riconosciuto in ordine di tempo è quello per l'acqua potabile. Ma all’appello mancano ancora gli sconti per il risparmio idrico. Sono dieci in questo momento i bonus ancora accessibili per gli studi dei professsionisti che potrebbero consentire di risparmiare sui costi fissi per la sede operativa. Certo a patto, nella maggior parte dei casi, di investire nel miglioramento delle performance dell'immobile, in particolare sotto il profilo dell'efficienza energetica. E di avere una sufficiente capienza fiscale, trattandosi per lo più di “rimborsi” sotto forma di detrazioni o crediti di imposta. Ma non è necessario essere i proprietari dello studio: di fatto tutti i bonus sono utilizzabili da chi detiene un diritto reale sull'immobile (dunque anche dai locatari, anche se per qualsiasi modifica strutturale resta necessario il consenso del proprietario). Vediamoli nel dettaglio.



1. ACQUA POTABILE

Cos’è e come funziona: Credito di imposta del 50% (max 5mila euro) per acquisto sistemi di filtraggio, raffreddamento e mineralizzazione delle acque per immobili anche strumentali. Acquisti dal 1/1/2021 al 31/12/2022

Per chi è: Professionisti proprietari o detentori diritti reali (affitto, comodato d'uso) sull'immobile

Normativa: art. 1, commi da 1087 a 1089 legge 178/2020

Rischio riduzione: SI

2. AFFITTI

Cos’è e come funziona: Credito d'imposta del 30-60% sui canoni versati da gennaio a maggio 2021

Per chi è: Professionisti con ricavi 2019 inferiori ai 10 milioni di euro e calo minimo medio mensile del 30% dall' 1/04/2020 al 31/03/2021 rispetto al periodo dal 1° aprile 2019-31 marzo 2020

Normativa: Art. 4 Dl 73/2021

Rischio riduzione: NO

3. FACCIATE

Cos’è e come funziona: Detrazione Irpef o Ires 90% per interventi di recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti, anche strumentali, in zone A e B

Per chi è: Persone fisiche, associazioni tra professionisti , società

Normativa: Art. 1 commi 219-224 legge 160/2019

Rischio riduzione: NO

4. MOBILI

Cos'è e come funziona: Detrazione 50% (dimezzata su immobili ad uso promiscuo) per acquisti mobili (tra cui: armadi, scrivanie) ed elettrodomestici in classe A+ (tra cui apparecchi elettrici di riscaldamento, condizionatori). Dal 2021 max 16mila euro di spesa. Necessario abbinare lavori di ristrutturazione precedenti

Per chi è: Persone fisiche

Normativa: Art. 1, c. 58, legge 178/2020

Rischio riduzione: NO