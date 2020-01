Professionisti, ecco chi sono gli avvocati in pole position per la specializzazione Già migliaia i professionisti che hanno diritto al titolo di specialisti per aver frequentato (dal 2015 in poi) una scuola di alta formazione di Valeria Uva

4' di lettura

C’è un discreto numero di avvocati già in pole position per il titolo di “specialista” da inserire nelle nuove sezioni dell’Albo: si tratta di tutti quei professionisti, in larga parte giovani, che in passato e fino a 5 anni fa hanno frequentato una delle scuole di alta formazione riconosciute dal Consiglio nazionale forense. Difficile fornire la cifra esatta: le scuole sono molte ed avviate in tempi diversi, con bienni disallineati. Ma per dare un’idea, soltanto gli iscritti delle quattro scuole di specializzazione su penale, tributario, famiglia e lavoro riunite nell’associazione Gnosis hanno totalizzato oltre 1.200 iscritti dal 2015, con una media del 70% di diplomati.

Il nuovo regolamento

Il decreto che riavvia per l’avvocatura il percorso di specializzazione, bloccato dai ricorsi dal lontano 2015, è ora di nuovo in marcia: dopo il via libera del Consiglio di stato, manca ora solo l’ultimo passaggio alle commissioni parlamentari per l’approdo in Gazzetta e l’entrata in vigore (tecnicamente certa entro il 2020). «Siamo molto soddisfatti - spiega Giovanni Arena, consigliere Cnf con delega all’osservatorio per la giurisdizione - per l’avvocatura si tratta di una grande opportunità».

Lo schema di testo ha una forma pressoché definitiva. Sono due le strade per ottenere il titolo di specialista nei 12 settori delineati:

1 - La strada della formazione specialistica attraverso, appunto, le scuole riconosciute dal Cnf (sia organizzate da Ordini e Cnf, che dalle Università o dalle associazioni specialistiche riconosciute);

2 - La comprovata esperienza in un determinato settore, conquistata sul campo da chi è iscritto all’Albo da almeno otto anni e accertata da una Commissione mista nominata da Cnf e Giustizia.