Professionisti, entro il 20 agosto vanno pagati i contributi arretrati del fondo di solidarietà

Restano ancora alcuni giorni per la regolarizzazione delle competenze arretrate al fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali, relative al periodo da marzo 2020 ad aprile 2021, che andrà effettuata entro il 20 agosto prossimo.

Infatti, come definito dalla circolare Inps 77 del 26 maggio scorso, il versamento del contributo ordinario dovuto per le mensilità in questione può essere al massimo regolarizzato sull’Uniemens di luglio 2021, utilizzando gli appositi codici.

Contemporaneamente, i datori di lavoro rientranti nel fondo di solidarietà che abbiano versato il contributo ordinario al Fis (Fondo integrazione salariale) per lo stesso periodo, dopo aver ottenuto dall’Inps il codice autorizzazione “0S” e l’eliminazione del codice “0J” (che contraddistingue le realtà tenute a versare al Fis), possono recuperare i contributi destinati al Fis entro la stessa data, indicando l'importo indebitamente versato con il codice conguaglio già in uso “L220” (Fis), da valorizzare in Uniemens nella sezione “AltrePartiteACredito” di “DenunciaAziendale”.

Peraltro, va detto come la bozza di riforma degli ammortizzatori sociali presentata dal ministro del Lavoro Andrea Orlando confermi il sistema dei fondi bilaterali.

COME SI ALIMENTA LA CASSA INTEGRAZIONE

Il fondo bilaterale

Ma facciamo un passo indietro. Il fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali nasce per assicurare una tutela in costanza di rapporto di lavoro, nei casi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa, per le causali previste in materia di integrazioni salariali ordinarie e/o straordinarie di cui, rispettivamente, agli articoli 11 e 21 del decreto legislativo 148/2015 ed è riservato ai datori di lavoro che occupano, mediamente, più di tre dipendenti nel semestre precedente. Le posizioni contributive assegnate ai suddetti datori - individuate in base ai codici Ateco riportati nella tabella allegata alla circolare 77 - vengono contraddistinte dal codice di autorizzazione “0S”.