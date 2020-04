Professionisti: fibra e Adsl deducibili all'80%, bonus pieno solo alla formazione

La legge di Bilancio del 2020 ha eliminato la possibilità di fruire del superammortamento. Se il professionista investe in beni strumentali nuovi può fruire di un credito di imposta pari al 6% della spesa.

La formazione

La digitalizzazione integrale dello studio non può essere realizzata nel breve periodo anche perché necessita, soprattutto per gli studi di piccole dimensioni, di un adeguato processo formativo. Recentemente, il legislatore è intervenuto modificando l’articolo 54 del Tuir e consentendo, nella maggior parte dei casi, l’integrale deducibilità delle spese di formazione, sia pure entro il limite annuale di 10mila euro. Anche in questo caso, sarebbe auspicabile, un incremento della soglia.

Le istruzioni per la compilazione della dichiarazione dei redditi 2019 hanno però risolto il rebus del calcolo della soglia. Infatti, è stato precisato che per gli studi associati il limite di 10mila euro si applica per ciascun associato.

BONUS ANCORA SCARSI

Telefono: linea Adsl, fibra e superfibra + centralina telefonica

Deduzione 80% del costo. Centralina ammortizzabile nella stessa misura; il coefficiente di ammortamento è il 20%.

Archivio digitale e Pc

Costo integralmente deducibile/ammortizzabile: coefficiente di ammortamento del 20%. Per i beni di costo non superiore a 516,40 euro deduzione in un unico esercizio. Credito di imposta 6% per investimento in beni strumentali nuovi, anche acquistati in leasing