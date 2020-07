Professionisti: negli Isa tre nuovi indicatori per monitorare la congruità tra gli introiti e le spese Da quest’anno nuovo controllo di anomalia sul fronte dei costi di Lorenzo Pegorin e Gian Paolo Ranocchi

(Eisenhans - stock.adobe.com)

Da quest’anno nuovo controllo di anomalia sul fronte dei costi

2' di lettura

Nuovi indicatori di anomalia per verificare la plausibilità dei costi sostenuti dai professionisti con modello Isa a prestazione. È questa l’importante novità introdotta, a partire dal periodo d’imposta 2019, per i titolari di reddito di lavoro autonomo passati da un modello Isa a “compensi e costi” al modello “a prestazione”. Si tratta di tre nuovi indicatori pensati per monitorare la congruità delle spese sostenute dal professionista in relazione all’ammontare dei compensi dichiarati.

In altre parole, con il modello a prestazione, se da un lato il sistema monitora la congruità degli introiti del professionista sulla base della tipologia di prestazioni svolte messe a confronto con un valore soglia (statistico) determinato su base provinciale, dall’altro viene introdotto, parallelamente, un ulteriore controllo sul versante dei costi attraverso degli specifici indicatori, il cui funzionamento incide sul voto finale solo se l’anomalia si verifica. L’indice, infatti, quando si attiva assume voto pari a 1, andando così a condizionare in maniera significativa il risultato finale.

In questo caso, non vi è dunque alcuna gradualità nell’applicazione dello strumento, come, invece accade per altri indicatori di anomalia, dove ad esempio il valore si esprime su scala da 1 a 5.

Nell’ipotesi in questione, se si verifica l’anomalia, l’indicatore scatta e il valore è pari a 1; una volta superato l’importo soglia stabilito dalle singole note metodologiche che approvano l’Isa, l’indicatore sparisce e non influenza più il risultato finale.

I tre nuovi indicatori sono quelli richiamati nel paragrafo 1.4 della circolare 16/E/2020 delle Entrate, ossia: