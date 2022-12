Professionisti: Iva detraibile per i regali di Natale fino a 50 euro, cene deducibili al 75%

I doni ai dipendenti

Ai fini Irpef gli acquisti di omaggi per i dipendenti del professionista sono da considerare spese per prestazioni di lavoro dipendente e quindi deducibili al 100% in base all’articolo 54, comma 1 del Tuir. Mentre l’Iva è indetraibile al 100% per mancanza di inerenza (articolo 19, comma 1, Dpr 633/72).

Anche ai fini Irap il costo è indeducibile per espressa previsione normativa (articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 446/1997). Per la successiva cessione valgono le stesse considerazioni relative ai beni omaggiati a soggetti terzi.

Le cene

Se il professionista decide di offrire la tipica cena di Natale, occorre distinguere se la cena (o pranzo o buffet che sia) è offerta:

1 - solo ai dipendenti. In questo caso si tratta di una liberalità a favore dei dipendenti deducibile nel limite del 75% in quanto spesa relativa a somministrazione di alimenti e bevande (articolo 54, comma 5, del Tuir) e nel limite del 5 per mille delle spese per prestazioni di lavoro dipendente. L’Iva è sempre indetraibile, così come la spesa deve considerarsi indeducibile ai fini Irap;

2 - anche a soggetti terzi (compresi i dipendenti): viene considerata una spesa di rappresentanza, pertanto sarà deducibile nel limite del 75% in quanto spesa relativa a somministrazione di alimenti e bevande e nel limite dell’1% dei compensi percepiti nel periodo d’imposta sia ai fini Irpef che Irap. L’Iva sarà indetraibile (in quanto spesa di rappresentanza).