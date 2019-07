Professionisti, l’errore sull’albo abbassa il voto

Gli indicatori di affidabilità sono i seguenti: compensi per addetto, valore aggiunto per addetto e reddito per addetto, nonché per il magazzino l’indice durata e decumulo delle scorte. Questi quattro indici fanno parte stabilmente, con l’eccezione dell’indicatore legato al magazzino il cui funzionamento dipende dalla presenza delle rimanenze finali, dell’esito finale Isa.

Gli indici di anomalia

Gli indici di anomalia contribuiscono al calcolo della funzione che porta al risultato finale solo nell’ipotesi in cui la singola difformità generata rispetto al dato stimato dal software, caratterizzi il conto economico del contribuente interessato. In altre parole, in assenza di anomalie, l’esito finale sarà il frutto della media matematica dei “soli” quattro indicatori elementari di affidabilità sopra identificati. Diversamente, in presenza di anomalie, anche questi ultimi contribuiranno al calcolo finale il cui risultato, in loro presenza, è destinato a peggiorare. Gli indici di anomalia, infatti, contribuiscono in termini numerici, con un voto variabile da 1 a 5 (anziché da 1 a 10), per cui la loro presenza tenderà a deprimere il risultato finale.

Rimane l’ancora di salvataggio dell’adeguamento. Il sistema, infatti, permette di conoscere per singolo indicatore il livello di ricavi necessari per migliorarne l’esito. Un aumento dei ricavi in dichiarazione, nella generalità dei casi, ha comunque un effetto a cascata su tutti gli indici migliorando l’esito di ciascuno. Per lo specifico indicatore legato al magazzino, un aumento dei ricavi non ha effetti sull’esito dell’indicatore.

Gli Isa per i professionisti