Professionisti, liti fiscali con nuova mediazione e prove testimoniali

Il 46,1% dei ricorsi presentati nel 2020 alle Commissioni tributarie ha un valore medio che non supera i 3mila euro. E se si considera che quelli pari o superiori a 1 milione di euro sono solo l’1,6% allora sembra chiaro come il contenzioso fiscale sia sostanzialmente intasato di procedimenti bagatellari, che in parte finiscono per ingolfare il funzionamento della sezione tributaria della Cassazione. Dai professionisti del fisco e dal dipartimento Finanze del Mef arrivano le prime, preliminari, idee per un’azione deflattiva del contenzioso anche di più basso valore, a partire dal potenzi

IL MACIGNO DEI RICORSI BAGATELLARI Le controversie tributarie presentate nell'ultimo triennio suddivise per scaglioni di valore. Numero controversie e controvalore in miliardi. (Nota: i dati si riferiscono alle Commissioni tributarie provinciali e regionali - Fonte: ministero dell'Economia - Dipartimento Finanze)

ma dell’Irpef: i dati «suggeriscono» una «riflessione su iniziative da intraprendere per migliorare l’efficienza della giustizia tributaria e garantire la corretta riscossione delle imposte per lo Stato, agendo sul rapporto fisco-contribuente e sul rapporto giustizia-contribuente, connessi tra loro». La sua audizione, assieme a quelle depositate nella stessa Commissione dai professionisti del fisco, ora sarà acquisita nel gruppo interministeriale Mef-Giustizia – presieduto dal professor Giacinto della Cananea e dalla stessa Lapecorella – incaricato dai ministri Marta Cartabia (Giustizia, competente per la legittimità) e Daniele Franco (Economia, competente per il merito) di riformare il discusso funzionamento del processo fiscale. Un intervento che sta a cuore al governo di Mario Draghi, tanto che tra i 22 decreti collegati al Def c’è anche quello sul restyling del contenzioso.

I temi al centro del dibattito

Sul tavolo del nuovo gruppo interministeriale non mancano proposte di una riforma incisiva, a partire dai quattro disegni di legge ordinamentali che puntano all’istituzione di una «quinta magistratura». Ma in questo caso si tratterebbe di una riforma di non facile attuazione nel breve-medio periodo, non solo per i costi ma anche e soprattutto per i tempi, visto che il gruppo di lavoro ha avuto un mandato ampio ma tempi ristretti: entro fine giugno - con eventuale proroga al 31 agosto - dovrà presentare ai ministeri le proposte di riforma. A ciò si aggiunga che un importante contributo potrà arrivare anche dai professionisti, in quanto lo stesso decreto di nomina della commissione prevede che sarà necessario «avvalersi di qualificati esperti», «provenienti da diverse categorie professionali». Tuttavia agli Ordini di avvocati e commercialisti non basta: hanno fatto una richiesta di partecipare con propri rappresentanti alla Commissione .

Il dibattito potrebbe ricadere sul potenziamento di strumenti già esistenti. Interventi mirati per limitare i ricorsi. Ma non è escluso che nello sviluppo dei lavori si ragioni su azioni ordinamentali di più ampio respiro e di maggior impatto innovativo, come l’istituzione di un giudice specializzato che eserciti l’attività in via esclusiva.

Professionisti e Finanze

Un quadro di insieme degli interventi preliminari da compiere è desumibile dall’incrocio delle relazioni della dg delle Finanze e dei professionisti ascoltati dalla Commissione sulla riforma dell’Irpef, quali il Consiglio nazionale forense (Cnf), il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (Cndcec), l’Unione camere avvocati tributaristi (Uncat), l’Associazione nazionale consulenti tributari (Ancot), l’Associazione nazionale dei consulenti tributari italiani (Ancit), l’Associazione nazionale tributaristi (Lapet), l’Associazione nazionale tributaristi (Anti) e l’Associazione nazionale consulenti finanziari (Anasf).