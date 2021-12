Professionisti malati: sospese le scadenze, ma solo quelle fiscali

Ascolta la versione audio dell'articolo

La manovra 2022 estende il perimetro della copertura per malattia dei liberi professionisti. Ad essere tutelati, già dal 1° gennaio prossimo, non saranno più solamente gli eventi legati al Covid, ma tutte le malattie e gli infortuni gravi, anche se avvenuti fuori dal luogo di lavoro.

L’emendamento approvato dal Senato nella legge di Bilancio (primo firmatario, Andrea de Bertoldi di Fratelli d’Italia) rappresenta il secondo passo per il riconoscimento del diritto alla malattia per i professionisti, dopo il primo attuato ad aprile scorso con il Dl Sostegni bis, circoscritto al Covid e ai periodi di quarantena collegati.

In pratica, i professionisti ricoverati per malattia, infortunio o intervento chirurgico o quelli colpiti da malattia (anche a casa) «che comportano una inabilità temporanea» oltre i tre giorni vengono per la prima volta esonerati temporaneamente da responsabilità e sanzioni per mancato rispetto delle scadenze. Un risultato atteso da due anni (da tanto giaceva in Parlamento la proposta di legge in tema), a lungo bloccato per una battaglia sulla quantificazione delle coperture necessarie. Ora la manovra stanzia 21 milioni all’anno, che serviranno a coprire il mancato gettito temporaneo, a valere sul fondo esigenze indifferibili.

La deroga vale solo per il fisco, e in particolare per tutti gli «adempimenti tributari». Facile identificarvi le scadenze legate a versamenti di imposte; più complesso, invece, collocare al riparo anche termini e scadenze legate a contenziosi tributari, perché, a una prima lettura, le liti con l’amministrazione finanziaria e gli enti impositori non sembrano rientrare tra gli «adempimenti». Né ovviamente sono ricompresi gli adempimenti extra tributari: ad esempio le scadenze previdenziali e quelle giudiziarie, visto che il legittimo impedimento per gli avvocati ha confini ancora incerti.

I soggetti coperti

La norma è molto chiara: la sospensione temporanea scatta solo per gli autonomi che esercitano una attività per la quale «è previsto l’obbligo di iscrizione ai relativi albi professionali». Dunque, si limita ai soli professionisti ordinistici. Lasciando fuori ad esempio i tributaristi. «Un buon inizio ma anche un atto discriminatorio verso i 430mila professionisti di cui alla legge 4/2013 iscritti alla gestione separata Inps», ha commentato il presidente Int (Istituto nazionale tributaristi) Riccardo Alemanno. «Un punto di partenza – ha spiegato de Bertoldi – la mia prossima battaglia sarà verso l’estensione a tutti i professionisti e a tutti gli adempimenti di questi nuovi diritti».