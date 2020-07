Professionisti, una marcia in più con Partner 24 Ore

Una risposta può arrivare da Partner 24 Ore, il network professionale del Gruppo 24 Ore che offre nuove opportunità di business e maggiore visibilità sul territorio ai professionisti.

La piattaforma, nata nell’ottobre scorso, è rivolta in particolare ai dottori commercialisti, ma a breve saranno presentate le linee destinate, da un lato, ai consulenti del lavoro e, dall’altro, agli avvocati, articolando ancor di più le competenze di cui il network potrà disporre.

La rete di relazioni di Partner 24 Ore è in continua crescita. A oggi sono svariate centinaia i professionisti che hanno scelto la proposta del Sole 24 Ore, con adesioni in forte incremento proprio in questa fase di emergenza Covid. In aumento sono anche le occasioni ci contatto e di business che nascono dall’appartenenza al network. Questa crescita consente ai partecipanti di accedere e condividere nuove competenze, sia attraverso i contatti con i business partner sia grazie a percorsi di formazione dedicati, così da presentarsi al mercato “attrezzati” per gestire la complessa fase del rilancio.

Come funziona il network

La piattaforma di Partner 24 Ore mette in contatto i «professional partner» – ovvero i dottori commercialisti che scelgono di aderire alla rete – con i «business partner» – ovvero società e studi fortemente specializzati e qualificati, selezionati dal Sole 24 Ore, che possono erogare servizi di consulenza ad alto valore aggiunto nelle materie non tradizionali per gli studi dei professionali.