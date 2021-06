Professionisti, nuovi tecno-servizi e più dati digitali per sfidare la crisi

3' di lettura

Nuove modalità di gestione della clientela e del personale; propensione a riprogettare lo studio; maggiore cognizione dei punti di forza e debolezza. L’emergenza da Covid-19 ha accelerato il processo di rinnovamento degli studi professionali. E oggi si parla di strategie più mature, che interessano l’efficienza dei processi lavorativi interni, la relazione con i clienti e lo sviluppo di prodotti e servizi innovativi.

Il 2020, l’anno in cui è esplosa la pandemia, ha creato nuove consapevolezze, come sottolinea l’ultima ricerca dell’Osservatorio professionisti e innovazione digitale del Politecnico di Milano. Gli effetti della crisi si mostrano più chiaramente, in termini culturali e organizzativi. Avvocati, commercialisti, consulenti del lavoro e multidisciplinari: il 29% degli studi intervistati dichiara di aver introdotto nuovi servizi a valore aggiunto, e quasi due su tre di aver ricercato più efficienza nei servizi “standard”, così da aumentare la produttività interna e recuperare tempo lavorativo per coordinare le novità.

LA FOTOGRAFIA DEL 2020

Gli investimenti

Dalle soluzioni per la gestione elettronica documentale (+34%) ai workflow (+57%), dal Crm (+120%) alla business intelligence (+86%), fino al machine learning (+100%): piccoli, medi e grandi studi hanno puntato in primis su queste tecnologie. E anche i più refrattari al cambiamento si sono “arresi” alla digitalizzazione di base, che significa dematerializzazione di documenti e archivi, e impiego del cloud per migliorare la collaborazione interna e il dialogo con i clienti.

«Chi aveva già investito sull’efficienza organizzativa ha ulteriormente razionalizzato gli strumenti. Chi era ancora indietro si è dovuto giocoforza aggiornare, rendendosi conto che senza tecnologie non poteva lavorare», dice il direttore dell’Osservatorio, Claudio Rorato. Che precisa: «la crisi ha per esempio enfatizzato le difficoltà congenite dei microstudi (fino a 3 persone, ndr), che hanno quindi puntato su strumenti basici: social (+26%) e reti private Vpn (+44%), per soddisfare almeno le esigenze contingenti».

Nel 2020 la spesa in Ict è arrivata a quasi 1,7 miliardi di euro (+8% sul 2019). Rispetto a un anno prima, sono soprattutto gli avvocati a mostrare l’incremento maggiore (+29,9%, anche in virtù dei budget delle grandi strutture), seguiti dai consulenti del lavoro (+13,5%), dagli studi multidisciplinari (+11% e leadership in termini assoluti), e dai commercialisti (+5,2%). Nel complesso, la quota di studi che hanno investito oltre 10mila euro in information technology è passata dal 25 al 31%: un delta che secondo l’Osservatorio dà la misura della rinnovata «sensibilità culturale».