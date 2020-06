La Catalfo agli Stati generali: indennizzo dei 600 euro anche ai professionisti

Focalizzando l'attenzione sulle attività professionali, scientifiche e tecniche che riguardano più strettamente le libere professioni economiche giuridiche e tecniche il valore aggiunto per il singolo professionista è passato dai 71.302 euro del 2007 ai 57.573 del 2019, con una flessione del 19,3 per cento. Un dato ancora più significativo se si considera che prima la produttività media del settore superava la media nazionale, attestandosi al 113%, mentre dopo la crisi è scesa al 94 per cento. Un crollo generalizzato che è stato più contenuto per le professioni giuridiche ed economiche (-16,9%) che per quelle tecniche, le quali hanno fatto registrare un - 20,4 per cento.

Dagli Stati generali il decalogo per far ripartire il Paese

In questo contesto si inserisce la manifestazione del 4 giugno, che vede come principale interlocutore il governo. Dalle 10.30 alle 12.30 al via la manifestazione figlia di questi tempi. In diretta streaming (su www.professionitaliane.it e sul canale You tube professioni italiane) in occasione degli Stati generali delle professioni italiane, 23 ordini saranno uniti per lanciare il loro “Manifesto per la rinascita dell'Italia”. L'obiettivo principale è quello di ottenere dall'esecutivo una modifica del decreto Rilancio, soprattutto riguardo alla possibilità di usufruire dei 600-1.000 euro e dei contributi a fondo perduto. Ma non solo, alla protesta via internet si unisce la proposta. Un decalogo di suggerimenti a 360 gradi.

Dal diritto alla salute alla digitalizzazione

Nel manifesto al primo posto c’è il diritto alla salute, alla prevenzione e alla sicurezza delle cure, seguito dalla parità di accesso dei professionisti alle misure di incentivo al lavoro e di sostegno nella fase di emergenza. Non manca la richiesta di rafforzare le misure in materia di politiche di investimento, i programmi industriali sostenibili e l’innovazione. Dai professionisti non poteva non arrivare l’invito alla realizzazione di un piano credibile di semplificazione normativa, come di garantire l’applicazione del principio di sussidiarietà. Nella “ricetta” degli ordini per far ripartire l’Italia entrano anche: la riduzione della pressione fiscale, l’avviamento di un Green New Deal per progettare opere innovative e sostenibili e promuovere un fondo per lo sviluppo professionale. I professionisti non dimenticano il patrimonio culturale e ambientale, la cui valorizzazione passa necessariamente attraverso un piano di catalogazione, riprogettazione e manutenzione. E, ovviamente, di investimenti nella rigenerazione urbana e di mitigazione del rischio sismico e idrogeologico del territorio e delle opere. Per finire viene evidenziata la necessità di rendere affidabile a sicuro il settore della tecnologia dell’informazione e della comunicazione, accelerando un processo di digitalizzazione del Paese.