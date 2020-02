Professionisti sanitari

Contante vietato per i pagamenti delle prestazioni di tutti i professionisti sanitari quando la fattura è emessa direttamente dal professionista; se invece viene emessa dalla struttura sanitaria (clinica, poliambulatorio) in cui il professionista opera, la tracciabilità è necessaria solo se la struttura non è accreditata al Servizio sanitario nazionale.