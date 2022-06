Professionisti, stop all’assicurazione sulle attestazioni per i bonus diversi dal 110%

Ascolta la versione audio dell'articolo

Per i bonus diversi dal 110% ai professionisti non è richiesta la stipula di una polizza assicurativa per il rilascio delle asseverazioni e delle attestazioni. Dice questo la circolare 19/E delle Entrate, pubblicata venerdì scorso, in un passaggio che, nella prima versione del documento, non compariva e che è stato aggiunto nel weekend, in una seconda versione del testo. Non è una retromarcia, perché mai l’Agenzia si era espressa sul tema, ma è certamente un’indicazione che cambia, con qualche mese di ritardo, le regole di ingaggio per il mercato delle polizze professionali.

Tutto parte dal decreto 13/2022, il decreto Frodi, in vigore dal 26 febbraio scorso. Quel provvedimento, all’articolo 2, è andato a modificare le regole in materia di assicurazioni professionali, stabilendo che «i soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni stipulano una polizza di assicurazione della responsabilità civile per ogni intervento comportante attestazioni o asseverazioni, con massimale pari agli importi dell’intervento oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni».

Dal momento che si parlava dei soggetti «che rilasciano attestazioni o asseverazioni» in maniera generica, le compagnie avevano interpretato questa definizione in maniera ampia: ogni volta che c’è un’asseverazione o un’attestazione (quindi anche per i bonus diversi dal 110%, per esempio in tutti i casi di cessione e sconto in fattura), è necessario avere una polizza.

In questi mesi sono molti quelli che hanno sottoscritto un contratto di assicurazione per questo motivo. Anche perché questa interpretazione aveva fatto breccia, già prima del decreto Frodi, negli stessi uffici delle Entrate: la Dre Lombardia, a gennaio, aveva chiesto con una nota una polizza da superbonus anche per il tecnico che assevera la congruità delle spese per i bonus edilizi ordinari.

Ora, però, le Entrate danno un’indicazione diversa: «Considerato, inoltre - si legge nella circolare - che la disciplina relativa alle polizze assicurative di cui al comma 14 dell’articolo 119 non è richiamata dall’articolo 121, comma 1-ter, lettera b), relativo ai bonus diversi dal superbonus, si ritiene che, per questi ultimi, la stipula della polizza non sia richiesta».