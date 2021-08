Professionisti al test delle polizze salute: costi e coperture differenti per categorie

Nella copertura base è quasi sempre incluso un check-up annuale e sono previsti «pacchetti» specifici - a partire da quelli odontoiatrici -, integrati nella polizza o con convenzioni a parte, che consentono l’accesso a tariffe agevolate in reti di strutture indicate. Nell’assicurazione proposta da Cassa notariato, c’è un capitolo dedicato alla medicina preventiva con prestazioni in parte differenziate tra uomini e donne a seconda dei diversi fattori di rischio. Inarcassa, invece, ha ampliato le coperture base con tutele gratuite per i figli, con garanzie per malformazioni neonatali e sindrome di down.

Le integrative

Lo spettro di opzioni e condizioni - e la differenza di perimetro delle coperture - si fa ancora più ampio con il passaggio ai piani integrativi, sempre a pagamento per iscritti e familiari, che allargano il perimetro, tra l’altro, a interventi, ricoveri, accertamenti diagnostici, prestazioni di alta specializzazione, prevenzione, anche modulari. Il loro funzionamento è incentrato su percentuali variabili, per ciascuna prestazione, di franchigie (o minimo non indennizzabile) e scoperti, più bassi (o azzerati) presso le reti convenzionate.

Nel caso di Cassa forense è possibile optare per le polizze integrative «A» e «B», che si distinguono per ammontare del premio - in funzione dell’età iscritto - e quote per scoperti/franchigie. L’ente, inoltre, ha attivato altre convenzioni (con compagnie diverse) per pacchetti e scontistiche, dalle cure odontoiatriche ai trattamenti fisioterapici.

Cassa Notariato prevede due soluzioni per il piano integrato: la formula «single», senza estensione al nucleo familiare, e quella «family». Doppio binario anche per Enpacl, con la garanzia «B Smart», che si concentra sui ricoveri, e «B Plus», con coperture extra ospedaliere. Per Inarcassa non ci sono livelli diversi di copertura e il premio annuo varia in funzione dell’età dell’assicurato; formula unica anche per l’integrativa dei commercialisti, con premio fisso per gli over 25 e quote inferiori per i più giovani.

Molto bassa, in ogni caso, la percentuale di adesione ai piani integrativi: tra gli avvocati, conside-rando solo gli iscritti alla Cassa (senza pensionati non iscritti e titolari di reversibilità), solo l’1,15 degli iscritti ha attivato le polizze integrative, mentre tra i consulenti del lavoro gli upgrade non superano il 5% di chi ha la copertura base.