Professionisti, al via dal 15 dicembre le prove scritte per l’esame di avvocato 2020 In Gazzetta Ufficiale il calendario delle prove, le domande di partecipazione dovranno arrivare in via telematica entro l’11 novembre 2020 di Patrizia Maciocchi

(Adobe Stock)

In Gazzetta Ufficiale il calendario delle prove, le domande di partecipazione dovranno arrivare in via telematica entro l’11 novembre 2020

2' di lettura

Fissate dal 15 al 17 dicembre le prove scritte per l’esame di avvocato 2020. Ad annunciarlo è il sottosegretario alla Giustizia, Vittorio Ferraresi, in una nota nella quale si precisa che le domande di partecipazione dovranno essere inviate per via telematica entro l’11 novembre 2020. Mentre il bando è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 15 settembre. «Nonostante il periodo di emergenza per la pandemia, la commissione centrale e le sottocommissioni hanno fatto ogni sforzo possibile per garantire il regolare svolgimento delle prove - scrive Ferraresi - in tutte le consuete articolazioni, nel pieno rispetto della normativa anti-covid-19».

Leggi anche Esami di Stato, professionisti preoccupati per i ritardi causati dal Covid

Il decreto sulle norme anti Covid-19

In tempi di pandemia affidate alla Gazzetta ufficiale, questa volta del 27 novembre 2020, le norme anti Covid da rispettare. Sarà, infatti, pubblicato un decreto ministeriale con le eventuali misure per disciplinare l’accesso e la permanenza nelle sedi concorsuali per garantire il rispetto della normativa in materia di prevenzione del contagio da Coronavirus.

Le perplessità dei praticanti

Decisamente poco soddisfatti i praticanti avvocati, già scesi sul piede di guerra per contestare l’esito degli ultimi scritti con solo il 35% di ammessi agli orali.

Per la presidente dell’Unione praticanti avvocati Claudia Majolo, si tratta di un bando nuovo per un esame che ha ormai fatto il suo tempo. «Abbiamo aspettato questo bando per mesi interi - commenta Majolo - abbiamo sperato in un minimo accenno di riforma per un esame ormai decisamente obsoleto e invece è rimasto tutto uguale. Il nuovo bando 2020, infatti, è del tutto identico a quelli precedenti senza variazioni di sorta. Gli scritti si sosterranno nelle date del 15-16 e 17 dicembre nelle sedi che saranno ritenute più opportune». Dalla Majolo arriva una richiesta di chiarezza, malgrado sia prevista una prossima pubblicazione in Gazzetta per le misure anti-Covid-19 « Gli oltre 25 mila praticanti che si apprestano a sostenere l’esame, prima ancora di inviare la domanda di partecipazione con i relativi pagamenti, meritano di essere rassicurati dal Governo in ordine alle modalità di svolgimento delle prove».