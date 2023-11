Professoressa presa a pugni da studente a scuola nel Napoletano

Ascolta la versione audio dell'articolo

Paura, ieri mattina (23 novembre), in un istituto superiore di Marigliano, in provincia di Napoli, dove uno studente di 15 anni ha sferrato un pugno al petto della sua insegnante di 64 anni. La docente, dopo essersi fatta visitare in ospedale, ha scelto di non denunciare l'accaduto. Malgrado molto scossa, si è recata da sola al pronto soccorso dove i medici l'hanno visitata. Mai prima era successa una cosa del genere in quella scuola: per fortuna nessuna conseguenza. I medici l'hanno dimessa senza prognosi. I carabinieri, intervenuti poco dopo l'accaduto, hanno inoltrato una segnalazione alla Procura per i minorenni di Napoli e poi affidato il ragazzo ai suoi genitori.

L’istituto

L'istituto si trova in una zona di Marigliano ritenuta particolarmente difficile ed è molto attivo nei progetti di recupero, che tengono i ragazzi lontano da ambienti malsani e danno la possibilità di trovare sbocchi lavorativi finita la scuola. Lo scorso anno l'istituto è stato anche premiato, proprio per un suo progetto sulla legalità. Per la dirigente scolastica, la professoressa Angela Buglione, si è trattato di un «episodio grave ma isolato», avvenuto in una scuola «che si propone come modello di legalità. Noi facciamo tutto il possibile per tutelare gli insegnanti ed i ragazzi», ha precisato la preside.

Altre aggressioni in Campania

Fatti del genere, però, purtroppo non sono isolati. Analoghe aggressioni, anche più gravi di quella di Marigliano, sono accadute altre volte e anche di recente in altre scuole campane. Lo scorso 15 ottobre teatro dell'aggressione è stato un altro istituto superiore, ma di Salerno: uno studente, pure lui 15enne, è entrato in classe e, con una pistola giocattolo a pallini, ha sparato contro una docente in aula. Un'insegnante di sostegno supplente, che forniva supporto a uno studente disabile, si è trovata sulla traiettoria ed è stata colpita. Uno choc per lei, soprattutto, e qualche indolenzimento per essere stata raggiunta dai proiettili di gomma. Ma la cronaca ci ricorda che non sono solo gli studenti ad aggredire i docenti, come dimostra quanto successo lo scorso settembre nel quartiere Fuorigrotta di Napoli dove una maestra di 59 anni è stata schiaffeggiata dai genitori di un bimbo in una scuola d'infanzia. L'insegnante venne medicata nell'ospedale San Paolo dove i medici le diagnosticarono uno choc emotivo e una contusione cranica giudicati guaribili in pochi giorni.