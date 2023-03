Profili tecnici, nasce la Fondazione Academy

Ascolta la versione audio dell'articolo

1' di lettura

Di fronte alla perdurante difficoltà da parte delle imprese a trovare manodopera qualificata, da Confindustria Novara Vercelli Valsesia (Cnvv) arriva una risposta attraverso la Fondazione Academy, costituita per una formazione tecnico-professionale della manifattura avanzata.

«Con questo atto – spiega il presidente Cnvv Gianni Filippa – abbiamo compiuto un altro importante passo in avanti per una formazione che sia veramente e sempre più a misura d’impresa.

Loading...

In tutti i settori, le aziende necessitano di personale specializzato, meccatronici e manutentori. Dopo l’avvio del progetto a fine 2021, l’inizio dei corsi nell’aprile 2022, e la loro implementazione durante lo scorso autunno, era necessario un organismo giuridico in grado di coordinare e gestire la mole di attività in programma, finalizzate ad accrescere le competenze degli occupati e dei neodiplomati, con corsi e laboratori innovativi che verranno anche messi a disposizione delle scuole tecniche».

Il Presidente della neonata Fondazione Academy è Roberto Cimberio, Ceo di Cimberio Spa.