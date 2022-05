Profilo Instagram hackerato? La guida di Meta per recuperare il proprio account

Ascolta la versione audio dell'articolo

Il mio profilo Instagram è rimasto tra le mani di un hacker per una settimana.

Per sei giorni i follower hanno ricevuto messaggi dal mio account. O meglio, dal criminale che si era impossessato della mia identità.

Ho risposto a tutti gli amici che mi hanno chiamato o scritto privatamente per verificare, una volta ricevuto il “mio” strano appello con la relativa richiesta d'aiuto, di cosa avessi effettivamente bisogno.

Nonostante abbia immediatamente segnalato l'accaduto sulla mia timeline di Facebook e Twitter, alcuni follower e amici sono rimasti intrappolati a loro volta nella rete dell'hacker. Un banale e incauto copia-e-incolla ha permesso al pirata di appropriarsi di altre identità reiterando il suo attacco.

Cosa fare se il profilo viene hackerato

In tanti mi hanno chiesto cosa fare e come comportarsi quando il proprio profilo sia stato hackerato. Innanzitutto ho chiesto ai miei follower di segnalare/bloccare la mia utenza. Contestualmente ho sporto denuncia alle autorità di Polizia per furto di identità in modo da tutelarmi di fronte a un utilizzo scriteriato del mio nome.

Ho visto scomparire qualche centinaia di follower - e mi spiace per ognuno di essi - e sono rimasto tante ore attaccato al cellulare per evitare che altri potessero perdere il proprio account. Ma alla fine, dopo qualche giorno, sono riuscito a tornare in possesso del profilo e la mia timeline è rimasta intatta.

Personalmente sono stato fortunato, soprattutto per la tempistica relativamente veloce con cui sono riuscito a recuperare l’identità. Provo allora a spiegare i passaggi tecnici che mi hanno portato al risultato positivo.

I passaggi tecnici

In generale, ho capito che l’autenticazione a due fattori rappresenta lo strumento più efficace per evitare episodi di hackeraggio. Avevo attivato l'autenticazione sui miei nuovi account, ma sul“vecchio” profilo peronale non avevo mai fatto questa operazione. Per attivare l’autenticazione a due fattori attraverso Instagram è necessario andare sull'app ed entrare nel menu in Impostazioni > Sicurezza > Controllo Sicurezza.