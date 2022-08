Profughi dall’Ucraina, il 60% chiede i 300 euro

Ascolta la versione audio dell'articolo

A sei mesi dall’inizio della guerra scatenata in Ucraina dall’invasione russa del 24 febbraio, il 60% dei quasi 160mila profughi ucraini arrivati nel nostro Paese ha ottenuto il contributo di sostentamento da 300 euro mensili, per tre mesi, più 150 euro (sempre mensili) per ciascun minore, previsto dal decreto legge 21/2022. L’aiuto diretto – con i soldi liquidi da ritirare presso gli uffici postali – già incassato da 61mila adulti e 33mila minori, è stata dunque la tipologia di sostegno più usata dai cittadini ucraini in fuga dalla guerra. Le richieste sono state 92.871 e ciascuna può riguardare più di una persona, perché la domanda dell’adulto include anche i minori.

Ha incontrato invece maggiore difficoltà la partenza dell’accoglienza diffusa (il canale di aiuto potenzialmente più innovativo, previsto dal Dl 21/2022 in collaborazione con il Terzo settore). Sono state infatti firmate solo nove delle 20 convenzioni previste fra la Protezione civile e gli enti del Terzo settore che hanno messo a disposizione posti per l’accoglienza. Ed è ormai chiaro che dovrà trattarsi di posti nuovi, destinati principalmente agli ucraini ancora ospitati negli alberghi, che non includono quindi i rifugiati già alloggiati presso le famiglie. Ritardi ed esclusioni hanno spinto i profughi a optare per il contributo diretto (le due formule sono alternative), portando le richieste a superare il tetto di 80mila beneficiari fissato dal Dl 50/2022, che aveva innalzato la soglia di 60mila beneficiari prevista dal Dl 21/2022. Un limite che – spiega la Protezione civile – è stato però parametrato rispetto al contributo da 300 euro per gli adulti: la forte presenza di minori (ai quali spettano come detto 150 euro) ha quindi consentito di superarlo.

A questi due canali di aiuto per gli sfollati si affianca quello dei centri già esistenti che ospitano i migranti (Cas e Sai), usati però da una percentuale minore di ucraini.In tutto, le risorse destinate all’accoglienza dal Governo Draghi ammontano a oltre 900 milioni. Più di un terzo (318 milioni) sono stati destinati a finanziare il contributo di sostentamento e l’accoglienza diffusa (si veda Il Sole 24 Ore del 9 maggio). Le spese legate alla protezione temporanea dovranno poi essere coperte da fondi europei.

Il contributo diretto

Finora sono entrati in Italia 159mila profughi (fonte Unhcr): oltre 150mila hanno chiesto il permesso di soggiorno per protezione temporanea in base alla direttiva Ue 2001/55/Ce, attivata per la prima volta a favore degli ucraini. Il permesso consente di chiedere il contributo di sostentamento e di lavorare.

Le richieste di contributo, possibili da inizio maggio, vanno presentate tramite la piattaforma telematica che si trova sul sito della Protezione civile. Sono poi i beneficiari a decidere se destinare una parte dei fondi a chi li ospita. La ratio è quella di un aiuto temporaneo, che possa aprire la strada all’inserimento lavorativo e quindi all’autonomia di chi decide di restare in Italia o vi è costretto perché non può rientrare in patria. Finora sono stati erogati 36 milioni di euro.