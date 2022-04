Profughi dall’Ucraina, accoglienza a rilento sugli aiuti diretti e per chi ospita

GLI ARRIVI E LE RICHIESTE DI PROTEZIONE TEMPORANEA Loading...

L’accoglienza diffusa

Prevista dal Dl 21/2022, l’accoglienza diffusa può contare su uno stanziamento di 142 milioni di euro. Elemento cardine è il Terzo settore: l’avviso della Protezione civile al quale enti e associazioni sono stati invitati a partecipare per gestire progetti di accoglienza, in partenariato con i Comuniche è scaduto il 22 aprile. Il 2 maggio dovrebbe essere pubblicato l’esito delle verifiche, per dare poi il via alle convenzioni con la Pa. Quasi sicuramente in campo ci saranno Arci, Caritas e Salesiani ma difficilmente si arriverà a coprire la quota massima di 15mila posti.

L’avviso della Protezione civile chiede di mettere a disposizione posti liberi, per ospitare prioritariamente gli ucraini che oggi sono in albergo. Questo esclude però le famiglie o gli enti che già stanno ospitando e che non potrebbero quindi accedere al rimborso da 33 euro al giorno per persona ospitata. «Sarebbe opportuno consentire a chi già ospita degli sfollati ucraini di entrare in questa rete», sottolinea Filippo Miraglia, responsabile immigrazione dell’Arci e coordinatore del Tavolo per l’asilo. «Altrimenti - aggiunge - ci troveremmo nel paradosso di dover far uscire le persone ospitate, per liberare posti, e poi farle rientrare nelle case o nelle strutture messe a disposizione con l’avviso».

«La guerra c’è ormai da due mesi e i fondi sono stati annunciati, ma non è arrivato nulla», dice Valentina La Terza, program manager di Welcome Refugees Italia. «Sarebbe davvero assurdo - continua - escludere dal sostegno per l’accoglienza diffusa le famiglie che già ospitano».

I Salesiani per il sociale hanno partecipato all’avviso insieme con Ai.Bi. (Associazione Amici dei bambini). «Confidiamo che si riesca a trovare una soluzione per chi è già stato accolto. Le nostre strutture stanno ospitando circa 300 profughi grazie alla rete della solidarietà», spiega il direttore generale Andrea Sebastiani .

Il contributo da 300 euro

È attesa a giorni l’attivazione della piattaforma per chiedere il contributo mensile di 300 euro per tre mesi destinato agli ucraini (fino a 60mila) che hanno trovato una sistemazione autonoma (la spesa prevista è 54 milioni). «È un aiuto apprezzabile perché va nella direzione dell’empowerment della persona», nota Francesca Bocchini di Emergency. Ma se i tempi per l’erogazione non saranno celeri, è un aiuto che rischia di arrivare in ritardo, quando magari gli ucraini avranno già trovato lavoro.