Profughi dall’Ucraina, contributo diretto per il 70% dei rifugiati

Intoppi burocratici hanno, invece, bloccato la riscossione nei non pochi casi di omocodia (codici fiscali identici). Il codice numerico temporaneo rilasciato inizialmente e utilizzato dal rifugiato per chiedere il contributo è infatti diverso dal codice fiscale definitivo presentato al ritiro delle somme. E questo gli impedisce di incassare l’aiuto. La protezione civile chiede di segnalare queste situazioni tramite la piattaforma o il contact center. Ma per risolverle servirà tempo.

L’accoglienza diffusa

Ritardi nella sigla delle convenzioni (firmate ad agosto), passaggi burocratici, controlli rigidi e l’abbondante documentazione richiesta, hanno ostacolato il sistema dell’accoglienza diffusa. Le convenzioni firmate con gli enti del terzo settore riguardano solo 5.332 posti, a fronte delle oltre 17mila disponibilità approvate dalla Protezione civile e poi scese a 13.197 con il congelamento delle proposte arrivate da Sicilia, Calabria e Basilicata.

«Ma i posti effettivamente utilizzati sono ancora meno perché sono passati mesi e diverse famiglie hanno ritirato la loro disponibilità. Inoltre, spesso gli ucraini non vogliono spostarsi dagli alberghi», dice Filippo Miraglia, responsabile immigrazione di Arci e coordinatore del Tavolo asilo e immigrazione.

«Ospitiamo 400 rifugiati e (la convenzione prevedeva 1.450 posti), ma non abbiamo ancora ricevuto un euro e stiamo anticipando i fondi», aggiunge Miraglia. L’accoglienza diffusa doveva servire soprattutto a spostare le persone dagli alberghi (al 23 novembre erano ancora 4mila), dove per lo Stato la spesa giornaliera è di circa 60-70 euro per profugo contro 33 euro previsti per le organizzazioni del Terzo settore che comprendono anche i servizi di assistenza. «L’accoglienza in famiglia è quella che favorisce di più l’inserimento sociale e il radicamento di chi vuole restare - dice Fabiana Musicco, direttrice di Welcome Refugees - e andrebbe promossa per tutti i profughi».