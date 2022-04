Profughi, pronti i fondi per i primi 80mila già arrivati in Italia

Ascolta la versione audio dell'articolo

Settimana decisiva per far partire i due nuovi fronti dell’accoglienza ideati dal Governo per offrire un aiuto ai profughi in fuga dall’Ucraina, dopo l’invasione russa del Paese. A breve il Dipartimento della Protezione civile pubblicherà l’avviso, rivolto a enti del Terzo settore, centri di servizio per il volontariato e altre associazioni, che volessero entrare nel sistema dell’«accoglienza diffusa» destinato a 15mila sfollati, e ottenere i fondi per l’ospitalità, secondo le “rette” già utilizzate per il sistema di accoglienza dei migranti (si tratterà con ogni probabilità di una cifra di 33 euro al giorno per persona accolta).

Sempre entro questa settimana, dovrebbe essere disponibile la piattaforma online tramite la quale i rifugiati che hanno trovato una sistemazione autonoma potranno chiedere un contributo “diretto” (di 300 euro al mese per tre mesi, per ciascun adulto, più 150 euro per ogni figlio minorenne). Questo secondo canale di aiuto è finanziato, fino a oggi, per 60mila richiedenti.

Il dettaglio degli interventi

Interventi concreti, quindi, con risorse disponibili per 75mila sfollati, previste dal decreto legge 21/2022 (e dettagliate dall’ordinanza 881/2022 della Protezione civile): 142 milioni sono destinati all’accoglienza diffusa tramite il Terzo settore, e 54 milioni per il contributo di sostentamento trimestrale a chi ha trovato una sistemazione autonoma. Altri 152 milioni contribuiranno alle spese sanitarie delle Regioni e delle Province autonome, con lo scopo di offrire cure a 100mila profughi (il forfait stimato è di 1.520 euro a persona).

In parallelo, è stato elevato il numero dei posti disponibili nel sistema di accoglienza “tradizionale” dei migranti: i Cas (centri di accoglienza straordinaria) e il Sai (sistema di accoglienza e integrazione), per ospitare fino a 16.500 profughi.

Molti enti territoriali, poi, hanno messo a disposizione strutture aggiuntive: la Regione Veneto, ad esempio, ha creato cinque hub di prima accoglienza in altrettanti ospedali dismessi, per mille posti. Il Comune di Milano ha reperito oltre 100 posti in due strutture. Il Comune di Napoli sta aprendo strutture per l’accoglienza di minori disabili.