Profughi ucraini, da domani i nuovi pagamenti per il contributo di sostentamento

Partirà domani, 14 giugno, la seconda tranche dei pagamenti del contributo di sostentamento da 300 euro al mese per ciascun adulto (più 150 euro per ogni bambino), destinato agli ucraini che sono arrivati in Italia dopo l’invasione russa, e hanno chiesto il permesso di soggiorno per protezione temporanea, in base alla direttiva Ue 2001/55/Ce.

Il contributo spetta per tre mesi, a partire dalla richiesta in Questura della protezione temporanea. Il pagamento avviene presso gli uffici postali, dopo aver ricevuto l’email e l’sms che comunicano al richiedente il diritto al beneficio. Per il ritiro degli importi, è necessario esibire i documenti delle persone per le quali è stato chiesto l’aiuto, e la ricevuta della domanda di permesso di soggiorno per protezione temporanea, rilasciata dalla Questura.

I pagamenti

La seconda tranche dei pagamenti si riferisce alle domande presentate dal 9 maggio in poi.

Per le richieste arrivate alla Protezione civile fino a quella data (tramite la piattaforma online https://contributo-emergenzaucraina.protezionecivile.gov.it ), sono stati disposti finora 22mila pagamenti. Il contributo, però, è stato materialmente ritirato da 18mila richiedenti, con una spesa di 9 milioni di euro. «Più o meno 4mila persone - fanno sapere dal Dipartimento guidato da Francesco Curcio - non si sono presentate agli uffici postali. Si può ipotizzare che si presenteranno in futuro, o che un certo numero di cittadini ucraini sia già ripartito dall’Italia, per tornare in patria».

In qualche ufficio postale i pagamenti sono stati complicati dalla richiesta, da parte del personale, della traduzione in italiano dei passaporti in cirillico, per verificare che la persona allo sportello fosse effettivamente il richiedente del beneficio. Questo problema - fa sapere sempre il Dipartimento della Protezione civile - può essere risolto dai cittadini ucraini chiedendo aiuto direttamente in Questura, al momento della richiesta del permesso di soggiorno per protezione temporanea.