Profughi ucraini, l’accoglienza diffusa stenta a decollare

Il primo avviso della Protezione civile per acquisire disponibilità all’accoglienza da parte degli enti del Terzo settore ha prodotto la disponibilità di 17mila posti, che diventano 13.197 dopo il congelamento delle proposte provenienti da Sicilia, Calabria e Basilicata. In queste Regioni, infatti, non ci sono rifugiati accolti in strutture ricettive. E la Protezione civile non intende spostare le famiglie ucraine dal Nord e dal Centro Italia, in Regioni troppo lontane. Questo per preservare la rete di contatti che ha portato gli sfollati a stabilirsi soprattutto in Lombardia, Emilia Romagna, Campania, Veneto e Lazio.

Lo spostamento dagli alberghi è prioritario per l’arrivo della stagione turistica, ma anche per i costi più elevati e per la necessità di garantire ai profughi un accompagnamento nell’inserimento sociale e lavorativo.

La spesa statale per l’ospitalità alberghiera è di circa 60 euro al giorno, per ogni profugo, quasi il doppio rispetto al contributo di 33 euro previsto per le organizzazioni del Terzo settore, che comprende però anche servizi di assistenza. I 33 euro al giorno (circa mille al mese) includono infatti le spese per il vitto e l’alloggio (o per la famiglia ospitante), il pocket money per il rifugiato (2,50 euro al giorno) per beni e servizi di prima necessità e i servizi garantiti dall’ente (interpreti, orientamento legale, inserimento scolastico e lavorativo).

I ritardi

I posti finanziati dai decreti legge 21/2022 e 50/2022 per l’accoglienza diffusa tramite il Terzo settore sono 30mila.

Le convenzioni necessarie per far partire il sistema saranno firmate nei prossimi giorni: la sottoscrizione degli accordi di programma con gli enti locali ha infatti richiesto tempo. «I Comuni effettivamente sono cauti - spiega Matteo Biffoni, sindaco di Prato e delegato Anci per l’immigrazione - perché non si tratta di firmare un pezzo di carta, ma di un impegno a garantire servizi nel proprio territorio».