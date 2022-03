Profughi ucraini, l’ospitalità diffusa cerca una regia pubblica

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

Sono già 5mila le disponibilità arrivate a Caritas per ospitare i profughi ucraini. Un altro migliaio di abitazioni sono state inserite sulla piattaforma di Refugees Welcome. E Airbnb.org ha dichiarato che offirirà 100mila alloggi privati in Europa insieme a Care, Hias e International Rescue Committe. Sono questi i numeri più rappresentativi dell’accoglienza diffusa attivata in queste settimane, come una reazione spontanea all’emergenza in corso.

Presso le prefetture sono insediati i tavoli tecnici che smistano i profughi in arrivo sul territorio, senza contare quelli che hanno già amici o familiari residenti in Italia e che si rivolgono direttamente a loro per cercare ospitalità. Ai tavoli delle prefetture siedono anche i rappresentanti dei Comuni, della Croce Rossa e delle associazioni più rappresentative che si occupano dell’accoglienza, come Caritas, Sant’Egidio, Refugees Welcome e altre organizzazioni attive sul campo. Il Viminale ha detto che sta mettendo a punto una piattaforma informatica nella quale far confluire le offerte di disponibilità di privati e associazioni.

Loading...

La Caritas al lavoro

La rete di 220 diocesi ha già attivato un migliaio di esperienze di accoglienza di rifugiati ucraini presso parrocchie o famiglie. «Al momento l’offerta è superiore alle necessità ma dobbiamo prepararci a gestire al meglio gli arrivi», afferma Oliviero Forti di Caritas italiana. È importante che le famiglie interessate sappiano di dover offrire il loro spazio per almeno tre mesi e, più in generale, senza un termine prestabilito. Va garantita almeno una camera agli ospiti, meglio se un appartamento autonomo. Chi viene in Italia spesso lo fa perché ha legami sul territorio o è già stato qui in passato. «È bene cercare di agevolare la rete di relazioni esistenti sul territorio di queste persone», aggiunge Forti, sottolineando come l’ospitalità diffusa sia preferibile in questa situazione. «Va fornito un adeguato supporto - aggiunge - per evitare che donne e bambini vengano inseriti in contesti inadeguati».

Procedure comuni ancora da mettere a punto

Le istituzioni stanno mettendo a punto le linee guida da consegnare ai territori. «Ma i tempi di attivazione delle procedure rischiano di essere troppo lunghi», afferma Valentina La Terza di Refugees Welcome che da anni coordina l’ospitalità privata grazie a una piattaforma informatica e a protocolli già definiti.

In attesa di una regia comune, dunque, chi intende contribuire offrendo abitazioni o posti letto è bene che si rivolga alle realtà già attive sul campo. La presa in carico dei profughi, infatti, va formalizzata. Chi arriva va registrato, va presentata richiesta di protezione internazionale e di un codice fiscale. In parallelo va attivata l’assistenza sanitaria, nel rispetto dei protocolli Covid. Spesso è necessario l’intervento di mediatori linguistici e vanno attivati percorsi di riconoscimento dei titoli di studio, di inserimento lavorativo e scolastico. «Le famiglie ospitanti devono svolgere un ruolo di tutoraggio e non vanno lasciate sole - afferma Forti di Caritas - e va garantita una rete di servizi che favorisca il percorso verso l’autonomia dei profughi».