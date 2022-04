Profughi ucraini, più di uno su tre è under 18: perché non è possibile adottarli

Ascolta la versione audio dell'articolo

Sono oltre 35mila i minori ucraini entrati in Italia in fuga dalla guerra, e il numero cresce ogni giorno. Arrivano quasi sempre con una persona adulta: parenti, conoscenti o soggetti incaricati dagli istituti di provenienza. Se, però, chi li accompagna non è un genitore o un adulto legalmente responsabile in base alla legge italiana, vengono considerati minori «non accompagnati», una definizione in cui secondo gli ultimi dati disponibili, ricadono 1.553 minori. Ma è un numero destinato ad aumentare, sia a causa di nuovi ingressi sia perché censirli richiede un po’ di tempo: il percorso indicato dalla circolare del ministero dell’Interno del 25 marzo prevede che chiunque sia a conoscenza della presenza di un minore non accompagnato lo segnali alla Questura (la circolare dice «accompagni») che, a sua volta lo comunica a Procura e Tribunale dei minorenni.

Deve infatti essere nominato un tutore legale: l’attuale disponibilità di tutori volontari rischia però di essere insufficiente.

Il quadro

Più del 36% dei profughi ucraini è costituito da bambini e ragazzi (fino al 19 aprile 35.256 su 96.989).

«Hanno gli stessi diritti dei bambini e dei ragazzi italiani - dice la presidente dell’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza, Carla Garlatti – ma è importante che siano censiti tutti: solo così possono andare a scuola, avere una tessera sanitaria ed esercitare i loro diritti. Anche perché, se non tracciati, c’è il rischio che scompaiano e finiscano nella tratta e nello sfruttamento».

I PROFUGHI

I minori non accompagnati

Secondo gli ultimi dati del ministero del Lavoro, il 72,2% dei minori non accompagnati ospitato nelle famiglie, il 22,4% è in strutture accreditate, mentre per il 5,3% il domicilio non è stato comunicato. Il 74,5% ha meno di 15 anni. Per tutti va nominato un tutore legale. «Ma nessun minore viene separato dall’adulto di riferimento. È una paura del tutto infondata», ci tiene a precisare Carla Garlatti.