Profughi ucraini, al via il lavoro in Italia come dipendenti o partite Iva: ecco come settore per settore

Ascolta la versione audio dell'articolo

5' di lettura

È già possibile per le aziende (e per le famiglie) italiane assumere persone che hanno lasciato l’Ucraina e si sono rifugiate in Italia in seguito all’invasione del Paese da parte della Russia, il 24 febbraio. Gli ucraini, poi, possono aprire una partita Iva per lavorare come autonomi.

L’accesso al lavoro è uno dei diritti che si acquisiscono con la richiesta della protezione temporanea europea prevista dalla direttiva 2001/55/Ce e attivata per la prima volta dall’Unione il 4 marzo, proprio per far fronte al massiccio arrivo degli sfollati dall’Ucraina.

Loading...

Come prevede l’ordinanza 872/2022 della Protezione civile, con la sola richiesta del permesso di soggiorno presentata in Questura e legata alla protezione temporanea Ue, gli ucraini potranno lavorare sia in forma subordinata, anche stagionale, sia autonoma. Tutto questo in deroga ai numeri previsti dal decreto flussi che disciplina ogni anno l’accesso al lavoro in Italia dei cittadini extracomunitari.

Il ministero dell’Interno non ha ancora diffuso un numero di quanti siano a oggi i richiedenti della protezione temporanea Ue. Ma come spiegano alcune associazioni di categoria contattate dal Sole 24 Ore del Lunedì, da Confagricoltura ad Assindatcolf, le prime assunzioni stanno già avvenendo.

Come avviene l’assunzione

In pratica, le Questure rilasciano ai cittadini ucraini una richiesta di permesso di soggiorno (che non è ancora un permesso, appunto), che riporta i dati identificativi del lavoratore e un codice numerico. Con quel codice, si può procedere all’eventuale assunzione e all’apertura di una posizione contributiva presso l’Inps. «Il datore di lavoro - spiega Stefano Sassara, tesoriere del Consiglio nazionale dell’Ordine dei consulenti del lavoro - procede come quando assume un cittadino extracomunitario in attesa di rinnovo del permesso: nella comunicazione di assunzione, Unilav, segnala che il lavoratore è in attesa di rilascio del permesso di soggiorno».