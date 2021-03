Profumarsi fa star bene: al via una settimana di eventi digitali dedicati al mondo delle fragranze

«Quello che i profumi dicono» su Instagram

Sempre su Instagram, grazie agli strumenti offerti dalla piattaforma, chiunque vorrà potrà accrescere la propria conoscenza del mondo della profumeria rivolgendo alcune domande tramite il box nelle stories di Accademia del Profumo «Quello che i profumi non dicono…». Le più interessanti saranno raccolte per alimentare le interviste in diretta agli esperti del settore, previste nel palinsesto degli appuntamenti. Chi desidererà creare i propri contenuti stories per celebrare la giornata, potrà farlo utilizzando gli speciali filtri dedicati al profumo, creati da Accademia per l'occasione.

Empowerement femminile

L'edizione di quest'anno della giornata vedrà al fianco di Accademia del Profumo un importante social media partner: Freeda, la community dedicata all'empowerment femminile, che conta più di 3,8 milioni di fan in Italia e oltre 7 milioni nel mondo.Attraverso articoli e stories, i canali ufficiali di Freeda accompagneranno i follower in un'escursione nell'universo del profumo.

Appuntamento in radio

Proprio in occasione del 21 marzo prenderà il via anche un calendario di appuntamenti dedicati alle fragranze, coordinati da Accademia del Profumo, su Radio Monte Carlo. La prima puntata sarà on air dalle 20 alle 22 e vedrà protagonista la presidente, Ambra Martone.Seguiranno altri quattro approfondimenti (26 marzo; 2, 9 e 16 aprile), dedicati alle eccellenze della profumeria sul nostro territorio, in un giro d'Italia dall'Emilia-Romagna alla Calabria, passando per il Piemonte e la Toscana.