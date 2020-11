Profumeria, Douglas lancia nuovi servizi per spingere gli acquisti in sicurezza Dal virtual tour del negozio al pagamento con smartphone all’acquisto restando all’ingresso del punto vendita: sono alcune delle iniziative del progetto «Bellezza in sicurezza» di Marika Gervasio

Dal virtual tour del negozio al pagamento con smartphone all’acquisto restando all’ingresso del punto vendita: sono alcune delle iniziative del progetto «Bellezza in sicurezza»

2' di lettura

L’emergenza sanitaria da coronavirus continua e il retail risponde con nuovi servizi per non perdere consumatori. È il caso di Profumerie Douglas, la più grande catena di profumerie in Italia, che lancia l’iniziativa «Bellezza in sicurezza», una serie di servizi - dal virtual tour del negozio al pagamento con smartphone all’acquisto restando all’ingresso del punto vendita - per garantire un'esperienza di acquisto piacevole e in totale sicurezza per tutto il periodio natalizio per rispondere alle diverse esigenze della clientela e alle criticità di questo delicato momento storico. Un momento che, soprattutto tra novembre e dicembre, coincide con una fase fondamentale per le vendite di cosmetici: dal Black Friday a fine anno, infatti, le aziende realizzano il 30-35% della redditività totale dell’anno.

Per tutto il 2020 Douglas si è impegnato a implementare servizi disponibili sia online che in store e una consulenza beauty mirata on demand.«In occasione del Natale siamo ancora più vicini ai nostri clienti con numerosi servizi esclusivi per permettere di vivere il momento di acquisto senza ansie e preoccupazioni - spiega Fabio Pampani, ceo di Douglas Italia.Vogliamo garantire a tutti la possibilità di vivere un’esperienza di shopping piacevole nel pieno rispetto delle direttive nazionali dettate dalmomento di emergenza globale che stiamo vivendo. Dall’ordine tramite videocall, allo shopping a porte chiuse, al kit per il confezionamento dei regali a casa, al cambio regalo. Sono tante le attenzioni che riserveremo alla nostraclientela che potrà sentirsi sempre al sicuro da noi».

Loading...

Acquisto express

Disponibile in 300 store italiani, questo servizio è ideale per chi sa già cosa desidera acquistare. Il prodotto scelto può essere ritirato all'ingresso senza farela fila rivolgendosi al personale dedicato.

Ordina i prodotti preferiti

I prodotti disponibili nelle Profumerie Douglas possono essere ordinati tramite il sito www.douglas.it oppure telefonicamente – al numero 02 91779888 – otramite un sms o videocall – al numero 345 7622924.Una volta ordinati, possono essere ricevuti direttamente a casa oppure ritiratirapidamente in negozio.

Private shopping session

Chiamando direttamente il numero del negozio in cui si desidera acquistare iprodotti, è possibile prenotare una breve shopping experience privataall'interno dello store che avverrà a “porte chiuse”.