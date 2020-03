Profumeria, le Storie Veneziane di Valmont

«Lady Code, invece, è il mio preferito, è un tributo a una donna sofisticata, ricercata, perfetta, un'eterea Audrey Hepburn che possiamo incontrare a Parigi, New York, Milano, in qualunque grande città. È una composizione senza tempo dove le note del Pepe Rosa vengono addolcite dal gelsomino d'Arabia e dal fiore d'arancio, su una scita con sentori gourmand di mandorla pralinata. Infine, Private Mind, un profumo dedicato a una donna cerebrale, indipendente, un po' misteriosa che nasconde un suo “giardino segreto”. Il jus ha le note calde dello zafferano che si sposano a quelle della rosa damascena, il fiore femminile per eccellenza che lascia spazio alle note feline di cuoio».



Interni di Palazzo Bonvicini a Venezia, ribattezzato Palazzo Nobile dai Guillon, sede della Fondazione Valmont

Un palazzo dei profumi a Venezia dove l'arte incontra la bellezza

Al centro dell'universo Valmont troviamo l'incontro fra l'arte e la bellezza. A fianco dei marchi di cosmesi e profumi, Didier Guillon ha creato la Fondation Valmont una fondazione di arte contemporanea dedicata alla valorizzazione ed espressione artistica in tutte le sue forme. L'arte è un fil rouge costante all'interno della famiglia Guillon. Degno successore di una lunga serie di collezionisti d'arte, esteti e mecenati, Didier ha l'arte nel suo DNA.

Tutto inizia con Charles Sedelmeyer, padre della sua bisnonna, un noto commerciante d'arte sulla scena parigina e poi con Stanislas Lami, bisnonno di Didier e scultore. Immerso in questo mondo in cui regnano rarità e bellezza, Didier Guillon ha sviluppato molto rapidamente un gusto raffinato per l'arte che trova la sua massima espressione nella Fondation Valmont.

Palazzo Bonvicini, magnifico palazzo veneziano con soffitti affrescati e pavimenti in stile terrazzo, inaugurato nel 2019 e ribattezzato Palazzo Nobile, rappresenta la Maison de Parfum di Storie Veneziane e la sede della Fondation Valmont. Ogni anno Palazzo Bonvicini accoglie a Venezia mostre ed eventi artistici per estendere il più possibile l'esperienza della creatività e della bellezza.

«I marchi non possono più essere centrati su se stessi - concludono Sphie e Didier Guillon - devono costruire ponti verso altri universi, integrare nuove tendenze ed aprire nuovi orizzonti».