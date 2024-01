Profumerie, Douglas verso i 5 miliardi di fatturato entro il 2026

Ascolta la versione audio dell'articolo

Dopo aver chiuso l’anno finanziario 2022/23 (al 30 settembre 2023) con un fatturato record di 4,1 miliardi di euro in crescita del 12,1%, la catena europea di profumerie Douglas - presente con una rete di oltre 1.800 store e 20mila dipendenti - archivia il primo trimestre 2023-24 (da ottobre a dicembre 2023) con un ulteriore incremento dell’8.3% a 1,56 miliardi. Andamenti positivi si registrano sia per i negozi fisici (+7.1%) che per l’e-commerce (+10.7%).

«Nonostante il contesto economico difficile i nostri consumatori sono stati attratti dalla nostra offerta completa e ampia - commenta Sander van der Laan, ceo di Douglas Group -. Ci stiamo avvicinando a raggiungere il nostro obiettivo di 5 miliardi entro il 2026. Nel medio termine prevediamo una crescita annua del 7% e puntiamo a raggiungere presto un margine Ebitda del 18,5%».

Fondata nel 1821 a Düsseldorf, dove ancora oggi si trova la sede, in Italia l’insegna è presente con 370 negozi e circa 2.200 dipendenti, un fatturato di quasi 400 milioni di euro, più di 400 marchi e oltre 55mila prodotti nei canali di vendita fisici e online. A ottobre ha aperto il suo più importante flagship nazionale a Milano, in via Torino.