Profumerie, Naima accelera sullo sviluppo del retail e apre a Perugia

Nuove aperture e restyling sono la strategia di sviluppo di Naima, gruppo di profumerie nato dall’unione di alcune famiglie di imprenditori italiani con oltre 275 punti vendita diffusi in maniera capillare su tutto il territorio, che punta sull’ampliamento del retail con l’inaugurazione di un negozio nel centro storico di Perugia.

La nuova profumeria umbra si sviluppa su due piani con una superficie complessiva di 400 mq con corner dedicati all’uomo, all’everyday beauty, all’haircare e alle idee regalo. Dalla prossima primavera, inoltre, l’offerta al pubblico sarà ulteriormente implementata nello store: al piano superiore sarà allestita una beauty lounge con servizi parrucchiere e centro estetico. Come in ogni beauty store, anche in quello di Perugia rimane essenziale il ruolo del beauty expert che offre consulenza e servizio personalizzato.

«Questa nuova apertura rappresenta un importante traguardo nel processo di diffusione e affermazione di Naïma in qualità di brand all’interno del territorio umbro e della città di Perugia - afferma Gianluca Babucci, socio Naïma -. Abbiamo creato uno spazio per tutti gli appassionati della bellezza e ci auguriamo che possa diventare un punto di riferimento in cui vivere un’esperienza d’acquisto indimenticabile».