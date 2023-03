Profumerie, Pinalli digitalizza tutti i punti vendita

Ascolta la versione audio dell'articolo

La catena italiana di profumerie Pinalli - presente sul mercato da quasi 40 anni con oltre 60 negozi nel centro-nord Italia, una logistica interna di 5.000 mq e un e-commerce - ha siglato un accordo con Pricer Italy - fondata in Svezia nel 1991 e quotata al Nasdaq Stockholm - per la digitalizzazione di tutti i suoi punti vendita. L’accordo prevede la gestione diretta, da parte di Pricer Italy in termini di digitalizzazione e supporto, di tutti gli store del brand mediante etichette elettroniche intelligenti (Els). La digitalizzazione ha da poco preso il via e si concluderà nei prossimi mesi.

L'automazione della comunicazione in-store rappresenta per la catena di profumerie Pinalli un nuovo inizio in quando i diversi punti vendita saranno in grado di “parlare” tra di loro: grazie alle etichette elettroniche intelligenti, l'azienda offrirà un servizio ancora più accurato ai propri clienti e migliorerà l'attività quotidiana dell'intero staff di vendita.

«Ci siamo rivolti a Pricer per implementare il progetto di digitalizzazione dei nostri store in quanto il sistema di comunicazione ottica senza fili delle Esl del brand sposa perfettamente la nostra politica volta a garantire una sempre maggiore attenzione al cliente con prezzi aggiornati in tempo reale» spiega Letizia Elefanti, It director di Pinalli.

Le etichette elettroniche intelligenti «grazie al sistema di comunicazione ottica senza fili, assicurano una durata elevata, una particolare attenzione alla riduzione dei consumi e alla salute, oltre a contraddistinguersi per la mancanza di interferenze - spiega Michael Cacciatore, country manager di Pricer Italy -. Ne installeremo circa 5.000 per punto vendita: tutti gli store saranno interconnessi tramite la nostra piattaforma in cloud Iot, Plaza, che si caratterizza per standard di sicurezza eccellenti, reattività, flessibilità ed elevata scalabilità».