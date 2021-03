Profumi che anticipano l’estate per staccare la spina

2' di lettura

Cosa sono. Tre fragranze che sanno di vacanze e che aiutano a staccare la spina.

Con tutta probabilità, ora più che mai abbiamo tutti bisogno di vacanze, calore, energia e luminosità, tutte immagini che portano alla mente il sole. E abbiamo anche desiderio di un altrove rispetto alla realtà, che in questo periodo non è di certo rosea per molti di noi. Ma sembra tutto impossibile: spostarsi e ricaricarci di energia buona.

Questo vale almeno nella realtà, ma possiamo comunque regalarci un momento di evasione emotiva grazie a una fragranza che, se soltanto chiudiamo gli occhi, ci faccia immaginare di essere in vacanza, su una spiaggia tropicale.Ci sembrerà allora di sentire il profumo della crema solare sulla nostra pelle, o di una macedonia succosa, o di fiori fragranti che sbocciano vicino a noi: il potere evocativo di un profumo non va sottovalutato, soprattutto in questo periodo in cui dobbiamo sforzarci di disconnetterci con la tecnologia, il pc e lo smart working per ri-connetterci con noi stessi, la nostra emotività, la calma mentale e il nostro tempo.

Loading...

È più importante di quanto crediamo: anche soltanto visualizzare un sole buono che ci illumina e irradia di energia è un esercizio di meditazione davvero utile.

Di seguito tre composizioni molto diverse tra loro, ma accomunate dalla capacità di favorire il benessere mentale e il rilassamento che aiutano a staccare la spina.

Tre prodotti per tre fasce di prezzo

Taitutiaré di Blancheide è un floreale luminoso ad alto tasso di sensualità: apre gioiosamente col tiaré, poi si sentono le note più corpose di ylang-ylang, tuberosa e vaniglia, per concludere con un fondo ambrato rassicurante che resta a lungo sulla pelle (da 35 euro).