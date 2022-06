Profumi freschi, ma seduttivi per l’estate

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Non è detto che in estate si debbano usare solo fragranze fresche e agrumate. Infatti, le nuove proposte per questa estate, passano anche per note intense che ci fanno scoprire nuovi orizzonti olfattivi. Spesso si aprono con note agrumate ed energizzanti per poi rivelare un cuore audace e intenso, su una scia che lascia un segno indimenticabile. In alcuni bouquet si trovano fiori narcotici come l'ylang-ylang, la peccaminosa tuberosa, l'inebriante gelsomino, ma resiste sempre la rosa, la regina dei fiori, nelle sue infinite varietà.



Fragranze sensuali che rievocano luoghi estivi

Saturano l'aria, i nuovi bouquet si mescolano morbidamente con la pelle e con i luoghi estivi dove il mare e il cielo riflettono le nuance più svariate del blu. «Ho immaginato le fragranze create per Carthusia come delle fotografie olfattive dei luoghi più suggestivi dell’isola di Capri - spiega Luca Maffei, naso creatore di Atelier Fragranze Milano -. Il profumo Gelsomini di Capri è una passeggiata durante la bella stagione per via Cammerelle quando i fiori si schiudono al tramonto e rilasciano il loro sentore avvolgente. A’mmare, invece, è un tuffo nelle acque cristalline in estate quando le note aromatiche del rosmarino e della mentuccia selvatica si fondono con quelle saline per creare un mix perfetto».

Loading...

Nei nuovi bouquet il cuore racchiude spesso note intense e magnetiche, come il gelsomino, per esempio, una nota che suggerisce pensieri proibiti, soprattutto se amplificato dalle note legnose. Lo troviamo in Gucci Bloom eau de toilette che ci ricorda la bellezza di un giardino rigoglioso, nella nuova fragranza Maison Margiela Replica When the Rain Stops dove il gelsomino è avvolto dal patchouli e dal muschio, e in Creed Wind Flowers smorzato dai sentori agrumati. Al gelsomino talvolta si abbina la tuberosa, una delle note più affascinanti nel mondo della profumeria. Carnale e potente, con un sottofondo umido e canforato, lo troviamo abbinato al narciso in Masque Milano Opera Collection IV atto Sleight of Fern.

Senza dimenticare la rosa: sensuale, delicata, armoniosa ed intensa, è presente in diversi bouquet. È una rosa turca, una delle più pregiate quella di Vivir di Coquillete Parfum, in Dancing Queen di Haute Fragrance Company, invece, alla rosa si aggiungono le note di gelsomino e peonia.

Sensuali e seducenti, ecco i profumi dell'estate Photogallery11 foto Visualizza

Etiquette olfattiva per l'estate

Il caldo e il sudore tendono a far evaporare il profumo con una certa facilità. Per fare in modo che persista è importante idratare bene la pelle per contrastare la secchezza cutanea, in questo modo la pelle sarà perfettamente in grado di assorbire la fragranza. Dove applicarlo? La regola vuole che il profumo vada applicato dove scorre il sangue, nella parte dove la pelle è più calda: nell'incavo delle braccia e ginocchia e sui lobi delle orecchie. È importante ricordare di non usare profumi molto intensi al mattino, se si è esagerato la scia lasciata può diventare stucchevole o troppo persistente. Inoltre non bisogna spruzzarsi il profumo mentre ci si espone al sole, le essenze sono fotosensibili e possono provocare delle reazioni allergiche. Infine le fumatrici dovrebbero sapere che il fumo di sigaretta tende a smorzare l'aroma del profumo: la nicotina interagisce con la chimica del corpo.