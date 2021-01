Profumi da leggere: un romanzo e un saggio storico legati da un delicato filo creativo Un manuale appassionante come un'avventura e un'opera di fiction, documentata come un trattato, esplorano il potente potere narrativo delle essenze di Nicoletta Polla-Mattiot

“Molti pensano che il profumo sia una questione squisitamente francese e ignorano che la profumeria moderna, invece, è nata in Italia, raggiungendo la Francia solo nel Cinquecento, quando Caterina de' Medici andò in sposa al duca d'Orléans”. Inizia con questa premessa il libro di Marika Vecchiattini, edito da Silvana Editoriale, Manuale della Grande profumeria italiana. Cinquant'anni di essenze straordinarie, che viaggia attraverso i secoli, dal Medioevo fino ad oggi esplorando l'arte antica di miscelare essenze aromatiche.

Si comincia dalle erbe officinali, seguendo la scia di rosmarino, salvia, melissa, lavanda, verbena, coltivate in monasteri e abbazie nei cosiddetti giardini dei semplici e trasformate, per le loro proprietà medicamentose, in decotti, unguenti, pozioni e acque curative. Dai monaci apotecari agli speziali, profumeria e farmacopea procedono parallele.

E' già in epoca medioevale che l'Università di Salerno perfeziona la distillazione dell'alcol, che consentirà di produrre profumi più leggeri, freschi e dalle note più varie rispetto all'olio, mentre per tutto il Rinascimento, spezie, resine ed erbe dai forti sentori venivano fumigate nelle stanze, asperse su i tessuti, indossate in sacchetti profumati da celare sotto gli abiti o in pomanders (palline odorose) inserite in collane, orecchini e cinture. Nel Settecento nasce l'Acqua di Colonia, nell'Ottocento vengono scoperte le prime molecole di sintesi, nel Novecento i progressi tecnici della chimica e le innovazioni tecnologiche dell'industria vetraia danno ulteriore impulso a quest'arte. Nel 1901 viene presentato il primo atomizzatore, uno spray ante litteram.

Ma sono “gli anni Ottanta e Novanta a segnare l'epoca d'oro della profumeria italiana”, spiega Vecchiattini, “quando i grandi sarti seppero mettere a frutto il loro amore per il bello e lanciarono fragranze apprezzate in tutto il mondo proprio per la straordinaria capacità di veicolare olfattivamente l'estetica di chi le aveva commissionate… Anni di profumi meravigliosi, marketing all'avanguardia e bottiglie dal design ricercatissimo”. Ed è a questo punto che il volume si trasforma in un'antologia di cento celebri profumi, che raccontano in controluce la storia di un'epoca, volando fra sfumature legnose, fiorite, ambrate, accordi di testa effervescenti e pirotecnici, note di cuore muschiate, jus artistici.

Se il senso dell'olfatto è quello con il più potente e irrazionale potere evocativo, ogni flacone schiude insieme alla sua fragranza ricordi e racconti degli anni in cui è stato concepito e non è un caso che questa rassegna si chiuda con Mémoire d'une odeur, nomen omen per un tipico parfum de peau, una fragranza intima, rarefatta, un fiorito verde.