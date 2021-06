Profumi maschili che piacciono alle donne

4' di lettura

La differenza tra profumi maschili e femminili, soprattutto nella profumeria di nicchia, è superata da anni. Oggi la scelta di un profumo non è più una questione di genere, ma soprattutto di olfatto, del resto in una società caratterizzata dalla fluidità dei sessi, dinamica, dove si va ben oltre alle etichette, non poteva che non essere così. I profumi creati principalmente per un pubblico maschile piacciono anche alle donne, le nuove essenze estive poi puntano molto sugli agrumati, note di bergamotto, limone, mandarino, arancio, cedro, lime, tutti ingredienti che regalano subito una ventata di freschezza, leggerezza e tonicità, perfetta per contrastare le giornate più calde. Un altro messaggio che emerge dai maître parfumeur è la creazione di fragranze con pochi ingredienti.

«Le piramidi olfattive troppo elaborate e ricercate hanno fatto il loro tempo, si deve capire cosa c’è in un profumo, gli ingredienti devono essere riconoscibili - dice Luca Maffei, giovane naso italiano che ha appena presentato Figue+Neroli per Womo Ultimate Fragrances -. Il mantra è semplicità, chiarezza, morbidezza. Le note agrumate o esperidate hanno una freschezza elettrizzante e si sposano bene con frutti di bosco, bacche fragranti e alberi da frutto. Grande ritorno anche dei fiori bianchi come il giglio, il gelsomino e la gardenia con sfaccettature verdi e cremose che evocano purezza ed eleganza. Infine la riscoperta dell’eau de cologne, perfetta in questa stagione per la sua gradazione bassa e il suo potere energizzante».

Il potere degli agrumati

Note vivaci, dinamiche, che danno un’immediata sensazione di freschezza. Sono le note agrumate che spaziano dall'arancio amaro al bergamotto, dal cedro agli esotici yuzu, lime e kumquat, il mandarino cinese. Li ha scelti anche il grande Jean Claude Ellena che per la sua ultima creazione Viaggio in Italia per Laboratorio Olfattivo, tre Parfum Cologne al Mandarino, Limone e Bergamotto.

«La prima fragranza che ho creato è stata quella al mandarino, tra tutti gli agrumi è il più gioioso - racconta Ellena, che ha appena pubblicato il libro “Atlante di Botanica Profumata” (Ed. L’Ippocampo) -. Quando voglio donare ai miei profumi un carattere allegro e brillante, utilizzo l’essenza di mandarino. Il vantaggio che si ha con le colonie sta nel fatto che sono costruite per il “layering”, il che significa che nascono per essere sovrapposte. Il Parfum Cologne Mandarino può essere indossato da solo, ma si adatta anche a essere portato con altri profumi, secondo il proprio gusto».

Essenze versatili e luminose sono Figue +Neroli, una fragranza vibrante con note di bergamotto unite alla scorza di arancio amaro su un cuore di foglia di fico e neroli, o Greenley di Parfums de Marly Paris, dove il bergamotto siciliano e il mandarino si uniscono alla violetta, al legno di cedro e al muschio di quercia. Non solo agrumi, ma anche la freschezza del mare per Montblanc Explorer Ultra Blue, note di bergamotto e limone che portano a un pulsante accordo marino su una scia di patchouli.