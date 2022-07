Profumi tropicali ghiacciati come alleato contro il caldo

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Cos'è: Una fragranza perfetta per la stagione estiva e soprattutto per regalare sollievo dalle alte temperature di questi giorni: le note di agrumi e di frutti tropicali, assieme all’effetto “on the rocks”, danno una sensazione di freschezza e hanno un effetto energizzante.



Abbiamo dunque un’arma in più per combattere l'ondata di caldo di questo periodo, che sta mettendo a dura prova chi è rimasto in città: queste composizioni, oltre ad essere profumi olfattivamente piacevolissimi, creano un effetto “aria condizionata”. Come racconta Andrea Casotti, co-founder di The House of Oud e THoO, «La combinazione di accordi agrumati e frutti esotici si traduce in un blend dall’effetto inebriante e allo stesso tempo rinvigorente, un vero toccasana in questi periodi estivi così provanti. Poi il segreto dell’originalità e di un profumo ben riuscito è creare mix inediti: l’incontro tra le note fresche e frizzanti di limone ghiacciato e quelle più succose e gourmand di mango e cocco rapé ci hanno permesso di ottenere un cocktail tropicale, fresco e cremoso, in grado di portare subito una ventata di buonumore a chiunque la indossi durante queste calde giornate». La mattina, dopo la doccia, il profumo va vaporizzato generosamente, a nuvola, per un'immersione totale; durante la giornata, in qualsiasi momento, un refresh sulla nuca e sui polsi regala subito un rinnovato senso di benessere.

Tre prodotti per tre fasce di prezzo:

4711 Remix Cologne Edition 2022 – Grapefruit è esattamente come una granita agli agrumi: ha in sottofondo il Dna dell’originale Kölnisch Wasser, ma è decisamente più contemporanea grazie all’apertura molto sparkling con pompelmo e yuzu, mentre il fondo è un bel musk floreale ( 29 euro per il 100 ml - Per Info e Shop Online: www.mavive.com ).

Sueño Suave di Jacques Zolty è una composizione che regala benessere dall'inizio alla fine: dà un immediato senso di freschezza grazie agli agrumi nelle note di testa, per poi comunicare energia con le spezie, e infine lasciare per ore sulla pelle un mix di legni tropicali, zucchero e un tocco di fava tonka (145 euro per il vapo da 100 ml, nelle profumerie artistiche).