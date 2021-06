Profumo che passione

3' di lettura

Oltre 8 Italiani su 10 utilizzano profumi (88% donne e 79% uomini) e circa l’80% ne ha acquistato uno in un negozio fisico: i dati emergono dall’Osservatorio Beauty-studi e tendenze nell’ambito della cosmetica di L’Oréal Italia.

Tra i 15 e i 70 anni

Quella delle fragranze si rivela una categoria in crescita che negli ultimi anni ha guadagnato ulteriori consumatori. Sono 88% le donne che utilizzano fragranze, 79% gli uomini. Per la maggior parte degli italiani, il 63% delle donne e il 55% degli uomini, profumarsi è un gesto giornaliero ricorrente piuttosto che legato a un evento speciale. In assoluto gli eau de parfum sono i più usati e presenti nella routine delle donne (70%), in crescita rispetto al 2016; seguono gli eau de toilette (67%). Tra gli uomini, invece, si usa di più l’eau de toilette (60% rispetto al 55% dell’eau de parfum).

Nel quotidiano non si utilizzano solo fragranze classiche, ma si osserva una crescita di prodotti per profumare il corpo come lozioni, creme e oli profumati, utilizzati da più diuna donna su 2. La maggior parte delle donne, poi, usa fragranze differenti in base all’occasione (67%), alla stagione (63%), mentre l’uomo molto più semplicemente ha una fragranza preferita che utilizza sempre (65%).

Qualcosa di molto personale

La parola “profumo” dal latino “attraverso il fumo”, suggerisce da subito una forte componente esplorativa e discoperta che definisce questa categoria del beauty. Oltre che molto esperienziale dato il coinvolgimento dell’olfatto, anche fortemente simbolica e sociale. Il 73% delle italiane dichiara di prestare molta attenzione ai profumi di cose e persone intorno a loro.

Un atto del tutto involontario, quello di annusare/respirare, ma che fissa ricordi ed emozioni. Proprio per questi aspetti peculiari l’utilizzo delle fragranze ha una componente molto personale e intima: il 74% dichiara che indossare una fragranza può cambiare il proprio umore; 50% si sente una persona diversa quando usa il profumo preferito. Data anche la forte componente sociale, portare il profumo per una donna significa anche la volontà di farsi notare dalle persone che la circondano: il 63% delle italiane sceglie un profumo che esalta la sua sensualità; il 61% ricerca una fragranza che metta in risalto la propria giovinezza.