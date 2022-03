Profumo di talco

Ascolta la versione audio dell'articolo

Cosa sono: fragranze che ricordano la sensazione confortevole della pelle, con un velo di talco. In altre parole, sono tra i profumi discreti che ‘sanno di pulito', perfetti per il giorno, da indossare soprattutto durante la primavera e l’estate. C'è anche chi li usa subito prima di andare a letto, perché hanno un ‘effetto buonanotte' inimitabile: dopo tutto, è uno dei ricordi più dolci della nostra infanzia. Non è il tipo di profumo da indossare invece quando vogliamo distinguerci, oppure in occasioni speciali.

Cosa rende un profumo “talcato”? Per ricreare l'effetto ‘baby powder' si usano note sia naturali sia sintetiche e sono soprattutto l'iris (oppure Orris), eliotropio, alcune varietà di rosa, alcuni musk, la resina opoponax e alcuni accordi che includano il muschio di quercia e l'ambra. Tra i talcati più noti c'è senz'altro Teint de Neige di Lorenzo Villoresi, un classico; ma anche Bois Farine di L'Artisan Parfumeur, creato dal profumiere Jean-Claude Ellena.Come racconta Silvio Levi, fondatore di Calé – Fragrans in Fabula, ed esperto di profumeria artistica in Italia, «i profumi talcati vengono creati con accordi che ricorrono a materie prime naturali di grande pregio come l'iris fiorentina e molecole, oggi prevalentemente di sintesi, nate come alternative al musk di derivazione animale. Il segreto del loro successo consiste nella loro capacità di evocare odori che appartengono a gesti particolarmente intimi come il truccarsi e incipriarsi il viso ed evocativi di una tenera cura materna».

Tre profumi per tre fasce di prezzo

Puro Talco di Officina delle Essenze è assolutamente unisex: una nuvola di candore e purezza in cui, dopo un'apertura leggermente agrumata, prevalgono l'iris, un sentore di musk e un tocco di vaniglia. Semplice e molto confortevole, è però una fragranza di personalità, che si avverte distintamente e ha un'ottima persistenza (88 euro per 100 ml, eau de parfum. Su officinadelleessenze.com).

Brezza di Seta di Calé Fragranze d'Autore è un femminile decisamente chic. Racconta Silvio Levi: «Ho chiesto al Maestro Profumiere Maurizio Cerizza di utilizzare un accordo talcato, costruito attorno alla nota di iris, per rappresentare l'immagine di una donna seduta allo specchio per truccarsi e si aggiusta con movenze eleganti un filo di perle attorno al collo. Ho voluto che venisse data una sfumatura fresca di foglie di violetta, con un tocco di rosa come tributo a tutte quelle donne che sanno, con pochi abili gesti, trasformarsi in splendide principesse» (105 euro per 50 ml, eau de parfum. Da Fragrans in fabula e su fragransinfabula.com).